Apple è meno dipendente dalla Cina: ecco quanti iPhone vengono prodotti in India

Nel corso degli ultimi anni abbiamo potuto osservare come Apple abbia provato a ridurre la sua dipendenza dalle fabbriche cinesi spostando la produzione dei dispositivi più importanti in paesi come l’India. Proprio in questo caso, dopo gli incentivi del governo ed un lungo periodo di addestramento per gli operai, sembrano che la produzione sia diventata davvero efficiente.

Il 14% degli iPhone viene prodotto in India: quasi 1 su 7!

Crediti: Apple

Stando all’ultimo report di Bloomberg, Apple nell’anno fiscale 2024 ha prodotto in India una quantità di iPhone per un valore complessivo di 14 miliardi di dollari. Questo vale a dire che il 14% degli smartphone firmati dall’azienda di Cupertino è stato prodotto nel paese indiano, con un rapporto di quasi 1 su 7. Per fare un paragone, lo scorso anno gli iPhone prodotti in India ammontavano solo al 7% del totale.

L’aumento della produttività nel paese indiano significa che dalle fabbriche escono sempre meno dispositivi difettati, uno dei grandi problemi che all’inizio ha rallentato la crescita di Apple nel paese. Un ottimo risultato, quindi, per la compagnia statunitense che in tutti i modi sta cercando di ridurre considerevolmente la dipendenza dalle fabbriche in Cina.

Nel 2025, invece, Apple sembra aver spinto molto sull’acceleratore della produzione indiana, vista anche la possibilità di dazi imminenti. Attualmente, infatti, secondo una stima sarebbero 2.9 milioni gli iPhone importati negli Stati Uniti dall’India. Proprio questo dato, infatti, ci sarebbe dietro le minacce di Trump di assegnare dai dazi per chi non produce gli smartphone negli Stati Uniti.

Ultimo aggiornamento: 30 maggio

