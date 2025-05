Sarà un 2027 “rinascimentale” per Apple: tutte le novità in arrivo

Il boom dell’intelligenza artificiale generativa sembra aver colta impreparata Apple, che ha avuto più di qualche difficoltà nel lancio della su Apple Intelligence, ma il futuro sembra tutt’altro che preoccupante. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la compagnia di Cupertino si starebbe preparando ad un vero e proprio “Rinascimento” per il 2027, con tantissimi prodotti in arrivo sul mercato tra qualche anno.

Apple vivrà il suo rinascimento nel 2027? Tutte le ultime indiscrezioni

Crediti: MacRumors

Secondo quanto suggerito da Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, Apple avrebbe in programma un 2027 davvero scintillante, definito “rinascimentale”. In arrivo, infatti, ci sarebbero diversi prodotti che andrebbero a diversificare l’offerta della compagnia statunitense, tra cui il primo iPhone pieghevole, il tanto atteso nuovo design per il ventesimo anniversario dello smartphone, gli occhiali smart e addirittura un robot. Di seguito la lista completa dei prodotti in arrivo stando alle ultime indiscrezioni.

Per le prime novità, però, non bisognerà aspettare così tanto: già a settembre, infatti, Apple potrebbe finalmente portare sul mercato il nuovo iPhone 17 Air: uno smartphone ultra-sottile che arricchirebbe la lineup con un nuovo modello motlo differente rispetto agli altri.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le