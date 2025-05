iPhone Fold è sempre più vicino: in arrivo una rivoluzione per i dispositivi pieghevoli

Sono ormai anni che si vocifera di un possibile iPhone pieghevole, ma stando alle ultime indiscrezioni i tempi potrebbero essere finalmente maturi per parlare di qualcosa di più concreto. Apple, infatti, starebbe ultimando i dettagli per il suo primo dispositivo foldable (che potrebbe non necessariamente essere uno smartphone) con la scelta del fornitore per i display che potrebbe concretizzarsi a breve.

Apple sta ultimando i dettagli per il primo iPhone pieghevole

Crediti: AppleInsider

Stando alle informazioni condivise dall’insider yeux1122 e provenienti dalla catena di montaggio della compagnia di Cupertino, nelle prossime settimane Apple sceglierà finalmente quale compagnia dovrà fornire i display pieghevoli per il primo dispositivo foldable del team di Tim Cook. Il processo decisionale sarebbe ormai alle battute finali, con una scelta che dovrebbe arrivare tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile 2025.

La scelta del fornitore porterà, presumibilmente, all’ingegnerizzazione del primo prodotto pieghevole che, come già accennato, potrebbe non essere un iPhone: le indiscrezioni, infatti, suggeriscono che anche iPad e MacBook potrebbero effettivamente ricevere una nuova versione foldable.

Secondo quanto riportato da Mark Gurman, inoltre, Apple sarebbe ben consapevole di essere almeno 5 anni indietro rispetto alla concorrenza in questo settore e per tale motivo avrebbe deciso di avere un approccio “tradizionale” per il suo primo fold. Nonostante sul mercato si stiano già vedendo i primi tri-fold, per la compagnia di Cupertino l’idea è quella di un dispositivo classico, ad una sola piega.

Il celebre leaker Digital Chat Station, invece, ha fornito quelli che potrebbero essere i primi dettagli sulle dimensioni dello schermo del nuovo iPhone pieghevole. Con un post su Weibo, infatti, l’insider ha suggerito che il primo smartphone foldable di Apple potrebbe essere dotato di un display esterno da 5.49″, molto simile a quanto apprezzato con il nuovo OPPO Find N5. Per lo schermo interno, invece, potremmo avere a disposizione un display da 7.74″, con un rapporto d’aspetto “senza precedenti“.

Crediti: MacRumors

Secondo quanto riportato da ETNews, inoltre, Apple si starebbe avvicinando molto alla produzione di massa dei componenti che, una volta assemblati, daranno vita al primo iPhone pieghevole. Il punto forte del foldable, tuttavia, potrebbe essere la piega totalmente invisibile: la compagnia di Cupertino, infatti, avrebbe spinto molto per differenziare in modo sostanziale lo smartphone da quelli della concorrenza. Stando alle ultime indiscrezioni, la rivoluzionaria cerniera potrebbe utilizzare il metallo liquido per evitare di mostrare la piega. Per la batteria, invece, prende sempre più piede l’ipotesi di un’unità al silicio-carbonio che possa donare grande autonomia anche in un form factor tanto sottile.

Per il celebre analista Ming-Chi Kuo, invece, il primo foldable di Apple potrebbe avere un form-factor a libro, con uno spessore di 9.5mm quando piegato e 4.8mm quando aperto. Anche per Kuo la piega sarà pressocché invisibile, con una scocca in titanio, fotocamera dual-lens posteriore ed un pulsante d’accensione posizionato sul lato con Touch ID. Il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 2.000 o 2.500 dollari, come confermato anche dall’insider Instant Digital che suggerisce un prezzo di partenza di almeno 2.100 dollari.

In base al margine di profitto dell’iPhone, il prezzo iniziale di iphone fold potrebbbe essere compreso tra 2.100 e 2.300 dollari, non molto più costoso di quello di Samsung Instant Digital

Sulla cerniera, inoltre, sono emersi nuovi dettagli: oltre all’utilizzo del metallo liquido per evitare di mostrare la giuntura dello schermo, Apple potrebbe usufruire anche di un particolare metallo amorfo conosciuto come “metallic glass” per donare una maggiore resistenza al componente che più rischia di usurarsi con il tempo e l’utilizzo.

Il celebre leaker DigitalChatStation, invece, ha fornito qualche dettaglio in più per quanto riguarda la possibile risoluzione dei display adottati da questo nuovo dispositivo foldable. Stando alle indiscrezioni, infatti, lo schermo interno potrebbe avere una risoluzione di 2713 x 1920 pixel, con una fotocamera sotto il display. Per quello esterno, invece, la risoluzione scenderebbe a 2088 x 1422 pixel. Il leaker, tuttavia, ha chiarito che nonostante le nuove tecnologie la fotocamera sotto il display non dovrebbe implementare il Face ID.

Nuove informazioni condivise dal leaker yeux1122, invece, suggeriscono che il primo foldable di Apple potrebbe ridefinire gli standard del settore: iPhone Fold, infatti, dovrebbe utilizzare un pannello sviluppato da Samsung e mai utilizzato per un dispositivo pieghevole. Il display, infatti, dovrebbe utilizzare un processo di produzione personalizzato (per il quale Apple deterrà i diritti e la registrazione del marchio) e che soddisfa i severi requisiti della compagnia in termini di sottigliezza, efficienza energetica e livelli di luminosità.

Secondo Gurman, il periodo di lancio per primo iPhone pieghevole sarebbe ormai stato messo nel mirino: Apple, infatti, starebbe pianificando la commercializzazione del foldable nel 2026. Attualmente, però, non sappiamo se il lancio coinciderà con l’arrivo della serie iPhone 18 oppure se avverrà in un altro periodo dell’anno.

Ultimo aggiornamento: 8 maggio

