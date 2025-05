Apple rivoluziona la lineup di iPhone: ecco come cambieranno le date di lancio

Apple si sta preparando a lanciare diversi nuovi modelli di iPhone con le prossime generazioni, con il lancio contemporaneo di tutti gli smartphone in un solo mese che potrebbe presto diventare un ricordo lontano. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l’arrivo di nuovi modelli potrebbe portare la compagnia di Cupertino a modificare i periodi di lancio, dando priorità ai dispositivi di fascia alta e a quelli più innovativi.

Crediti: FrontPageTech

Secondo quanto riportato da Wayne Ma, giornalista di The Information, Apple starebbe già progettando una nuova programmazione per il lancio di iPhone 18 e dei nuovi modelli che potrebbero andare a comporre la lineup. Se con iPhone 17 avremo (molto probabilmente) il modello Air come new-entry, la serie 18 potrebbe portare con se anche il primo iPhone Fold della storia, arricchendo ulteriormente una lineup sempre più folta.

Per far spazio a tutte le novità, quindi, Apple potrebbe decidere di lanciare diversi smartphone i diversi periodi dell’anno: le indiscrezioni, infatti, suggeriscono che a partire dal 2026 i primi dispositivi ad arrivare sul mercato a settembre potrebbero essere quelli che compongono la serie Pro, Air e Fold, con i modelli standard e 18e previsti per la primavera 2027.

Settembre 2026: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Air, iPhone 18 Fold

Primavera 2027: iPhone 18, iPhone 18e

Al momento, tuttavia, si tratta di semplici indiscrezioni: dovremo quindi attendere quantomeno la conferma del primo modello iPhone 17 Air per scoprire se davvero Apple ha intenzione di rivoluzionare la lineup.

