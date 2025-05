Apple rivoluziona gli iPhone: nuovo design in arrivo ogni anno?

Per troppi anni iPhone ha mantenuto lo stesso design con piccolissime variazioni ad ogni nuova versione, ma sembra proprio che Apple stia preparando una vera e propria rivoluzione sotto questo punto di vista. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la compagnia di Cupertino sarebbe pronta ad introdurre un nuovo design per almeno due anno di seguito.

iPhone in continua evoluzione: design sempre nuovo fino al 2027

Crediti: MacRumors

Secondo quanto emerso dalle ultime dichiarazioni di Digital Chat Station, celebre leaker in attività su Weibo, Apple avrebbe programmato un rinnovamento completo dello stile degli iPhone per il 2025, il 2026 e anche per il 2027. I cambiamenti riguarderanno principalmente il sistema di fotocamere posteriore e il display, che si trasformerà passo dopo passo in vero full-screen.

Con iPhone 17 arriverà il primo di questi cambiamenti: il blocco delle fotocamere, infatti, assumerà connotati totalmente diversi da quelli che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Con iPhone 18, invece, Apple potrebbe finalmente dire addio alla Dynamic Island in favore di un singolo punch-hole.

Con iPhone 19, d’altro canto, potremmo assistere al cambiamento più grande con un display privo di interruzioni e che ricopre interamente la superficie dello smartphone. Niente notch o punch-hole, con la fotocamera frontale che verrà posizionata finalmente sotto il display.

Ovviamente si tratta di indiscrezioni che sono ben lontane dall’essere confermate, quindi vi invitiamo ad attendere, come sempre, maggiori informazioni nei prossimi mesi.

