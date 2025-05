iPadOS 19 sarà più simile a macOS? Ecco le possibili funzionalità in arrivo

Fin dal lancio di iPad Pro, gli utenti che ogni giorno sfruttano i tablet di Apple non fanno altro che augurarsi un evoluzione del sistema operativo che possa avvicinarli maggiormente a quelle che sono le funzionalità proposte da macOS. Le indiscrezioni emerse online in questi giorni, finalmente, puntano proprio in questa direzione con iPadOS 19 che potrebbe essere l’upgrade che tutti stavano aspettando.

L’upgrade che tutti aspettavano sta arrivando: iPadOS 19 si avvicinerà finalmente a macOS

Crediti: Apple

Secondo quanto emerso dall’ultimo report di Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, Apple starebbe lavorando ad un importante upgrade per iPadOS 19 che potrebbe finalmente avvicinarlo maggiormente a macOS. L’aggiornamento di quest’anno, infatti, dovrebbe concentrarsi su produttività, multitasking e gestione delle finestre.

Stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero diverse le nuove funzionalità in arrivo sugli iPad con iPadOS 19. In particolare, ad avvicinare gli OS per tablet e pc potrebbe arrivare una nuova menu bar ed un rinnovato stage manager per il controllo del multitasking. Di seguito l’elenco completo delle possibili nuove funzionalità.

Menu Bar come in macOS

Stage Manager 2.0

Miglioramenti per Siri

Nuovo design (come iOS 19)

A partire da settembre, quindi, utilizzare un iPad potrebbe essere un po’ più simile all’esperienza d’uso di Mac e MacBook: qualcosa che gli utenti si auguro davvero da tantissimo tempo. La prima beta di iPadOS 19 dovrebbe arrivare nel corso della WWDC 2025 che si terrà a giugno, quindi non bisognerà attendere poi tanto per scoprire le tanto attese novità.

Ultimo aggiornamento: 9 maggio