Anche gli iPad si riparano con il fai-da-te: al via il nuovo programma Self Service Repair di Apple

A distanza di tre anni dal primo Self Service Repair per iPhone, Apple estende finalmente il programma anche agli iPad, mettendo a disposizione degli utenti tutte le risorse necessaria per la riparazione fai-da-te dei propri tablet. L’obiettivo della compagnia (ma soprattutto dell’Unione Europea che ha voluto una legge apposita) è proprio quello di far durare più a lungo possibile i dispositivi elettronici.

Finalmente è possibile riparare gli iPad in autonomia con Self Service Repair

A partire dal 2022, gli utenti esperti possono utilizzare i manuali e i componenti originali e gli strumenti messi a disposizione da Apple per riparare in autonomia i propri iPhone. Dal 29 maggio 2025, invece, il supporto per il Self Service Repair viene esteso anche a tutta la gamma di iPad di ultima generazione, arrivando ad includere così fino a 65 prodotti tra smartphone, tablet e PC. Ecco la lista completa degli iPad che potranno essere riparati con il fai-da-te.

iPad Air (M2 e successivi)

iPad Pro (M4)

iPad Mini (A17 Pro)

iPad (A16)

La compagnia di Cupertino, quindi, sembra essere sempre più attenta alle esigenze degli utenti, in questo caso soprattutto quelle dei più esperti.

