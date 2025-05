Apple lancia iOS 18.5 RC: tutte le novità in arrivo su iPhone

Il ciclo di sviluppo di iOS 18.5 sta finalmente arrivando al termine, con Apple che in queste ore ha pubblicato finalmente la versione Release Candidate per tutti gli sviluppatori. Questo aggiornamento, come visto anche dalle precedenti beta, non introdurrà grandi cambiamenti, ma si limiterà ad apportare correzioni e miglioramenti all’esperienza utente su iPhone.

Con iOS 18.5 la comunicazione satellitare arriva anche su iPhone 13

Crediti: Gizchina.it

iOS 18.5 RC (build 22F75) è disponibile da oggi per tutti gli iscritti al Developer Program tramite il canale “Developer Beta” e per gli iscritti all’Apple Beta Program tramite il canale “Public Beta”. Questa versione candidata a diventare quella finale introduce un’ultima sorpresa per gli utenti di iPhone 13: con questo aggiornamento, infatti, viene introdotta la comunicazione satellitare. Di seguito il changelog completo.

Nuovo sfondo Pride Harmony

I genitori ora ricevono una notifica quando il codice di accesso di Screen Time viene utilizzato sul dispositivo di un bambino

Acquista con iPhone è disponibile quando si acquistano contenuti all’interno dell’app Apple TV su un dispositivo di terze parti

Risolve un problema per cui l’app Apple Vision Pro potrebbe visualizzare una schermata nera

Il supporto per le funzionalità satellitari fornite dall’operatore è disponibile su iPhone 13 (tutti i modelli)

Per scaricare iOS 18.5 RC è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi selezionare il canale Beta preferito per portare a termine l’installazione. Se non dovessero essere riscontrati ulteriori bug, la versione finale di iOS 18.5 potrebbe essere disponibile per tutti a partire dalla prossima settimana.