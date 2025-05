iOS 18.5 disponibile da oggi su iPhone: tutte le novità

Lo sviluppo di iOS 18.5 è finalmente terminato e tutti gli utenti possono finalmente installare questo nuovo aggiornamento sui propri iPhone dopo poco più di un mese in versione beta. Le novità, purtroppo, non sono quelle sperate, ma la conclusione di questo ciclo di sviluppo dovrebbe vedere a breve l’inizio di uno nuovo con cambiamenti più sostanziosi.

iOS 18.5: poche novità, ma la comunicazione satellitare arriva anche su iPhone 13

Crediti: Gizchina.it

iOS 18.5 (build 22F76) è disponibile da oggi per tutti gli iPhone precedentemente compatibili con iOS 18. Come accennato in precedenza, le novità non sono tante, ma a beneficiare di una nuova funzione sono soprattutto i possessori di iPhone 13 che gradualmente potranno iniziare ad utilizzare la comunicazione satellitare per le emergenze. Di seguito il changelog completo.

Nuovo sfondo Pride Harmony

I genitori ora ricevono una notifica quando il codice di accesso di Screen Time viene utilizzato sul dispositivo di un bambino

Acquista con iPhone è disponibile quando si acquistano contenuti all’interno dell’app Apple TV su un dispositivo di terze parti

Risolve un problema per cui l’app Apple Vision Pro potrebbe visualizzare una schermata nera

Il supporto per le funzionalità satellitari fornite dall’operatore è disponibile su iPhone 13 (tutti i modelli)

Per effettuare questo nuovo aggiornamento è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software“, dove verrà notificata la possibilità di scaricare ed installare iOS 18.5. Vi ricordiamo che per procedere all’installazione il dispositivo dovrà avere una carica residua superiore al 25% oppure essere collegato ad una fonte di alimentazione.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le