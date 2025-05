Nuova presentazione in video per Apple Intelligence: questa volta solo con le funzioni davvero esistenti

La presentazione di Apple Intelligence in occasione della WWDC 2024 verrà sicuramente ricordata come uno dei più grandi scivoloni della storia recente della compagnia, tra una gestione del progetto “catastrofica” e la demo di funzioni che non erano (e non saranno?) mai state realizzate. Dopo aver rimosso dal web alcune campagne pubblicitarie inerenti proprio all’intelligenza artificiale, il team guidato da Tim Cook ha lanciato in questi giorni una nuova presentazione video di Apple Intelligence per mostrare tutte le funzionalità AI per iPhone, iPad e Mac (questa volta solo quelle esistenti).

Cosa può fare Apple Intelligence? La risposta in questo nuovo video di Apple

Con il nuovo “Hands on with Apple Intelligence“, la compagnia di Cupertino ha colto l’occasione per mostrare a tutti gli utenti quelle che sono le capacità attuali dell’intelligenza artificiale di Apple. Questa volta, tutte le funzionalità mostrate sono attualmente disponibili su tutti i dispositivi compatibili e non bisognerà aspettare altri aggiornamenti per testare subito quanto visto in video. Di seguito trovate elencate tutte le funzioni di cui è presente una demo nel filmato.

Rimuovere le imperfezioni e le distrazioni dalle foto

Creare nuove emoji

Generare immagini personalizzate basate sulla descrizione testuale

Riepilogare le mail

Riscrivere un messaggio cambianto tono

Sfruttare le potenzialità di ChatGPT grazie all’integrazione ufficiale

Utilizzare la fotocamera per riconoscere posti ed oggetti, ottenendo più informazioni su di essi

Ovviamente, nuove funzionalità arriveranno con iOS 19, nella speranza che quanto visto alla presentazione ufficiale di Apple Intelligence possa effettivamente diventare realtà e non finire nel dimenticaio.

