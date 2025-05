Sorpresa Apple: niente iOS 19, alla WWDC arriverà il nuovo iOS 26

Che il mese di giugno portasse una grande rivoluzione in casa Apple era ormai chiaro a tutti, ma a quanto pare la compagnia di Cupertino è pronta a stravolgere davvero tutto, incluso i nomi dei propri sistemi operativi. Stando alle ultime indiscrezioni emerse sul web, infatti, il numero sequenziale della versione degli OS potrebbe lasciare spazio all’anno, senza però includere quello in cui ci troviamo già.

Apple cambia nome agli OS: in arrivo iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26

Crediti: Apple

Secondo quanto suggerito da Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, Apple avrebbe in programma un cambio di nome per i propri sistemi operativi che abbandonerebbero la versione sequenziale in favore di un riferimento all’anno di uscita. Un po’ come i primi anni di Windows, quindi, alla WWDC potrebbe essere presentato il tanto atteso iOS 26, invece che iOS 19. Ma non sarà l’unico, di seguito tutti i nuovi nomi.

iOS 26 per iPhone

iPadOS 26 per iPad

macOS 26 per Mac e MacBook

watchOS 26 per Apple Watch

tvOS 26 per Apple TV

visionOS 26 per Apple Vision Pro

Ovviamente si tratta ancora di indiscrezioni, che però troveranno una conferma o una smentita in tempi molto brevi. La WWDC 2025, infatti, dista soltanto poche settimane.

