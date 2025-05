Rivoluzione in arrivo su iPhone: Siri potrà essere sostituto da Gemini e ChatGPT in Europa!

I tardi ritardi dell’integrazione artificiale hanno reso Siri, l’assistente vocale di iPhone, una delle tecnologie meno avanzate di Apple, ma per gli utenti europei questo potrebbe non essere più un problema. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la compagnia di Cupertino si starebbe preparando ad offrire la possibilità di scegliere il proprio assistente vocale predefinito su iPhone, come previsto dal Digital Markets Act.

Gli utenti europei potranno finalmente scegliere il proprio assistente vocale preferito su iPhone

Crediti: Apple

Secondo quanto riportato dal celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman, Apple potrebbe molto presto aprire ancora di più il proprio ecosistema, permettendo agli utenti di sostituire Siri con il proprio assistente vocale preferito. Proprio come le altre app di sistema, in Europa anche Siri potrebbe lasciare spazio alla concorrenza, con gli utenti che potrebbero finalmente essere liberi di usare Gemini o ChatGPT al posto dell’assistente vocale di Apple.

Al momento, purtroppo, non si sa se questo cambiamento sarà disponibile fin dal lancio di iOS 19, o se come accaduto in precedenza bisognerà aspettare i primi aggiornamenti del nuovo sistema operativo per ottenere tutte le funzioni. Con la WWDC 2025 oramai dietro l’angolo, non ci resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire quali novità arriveranno su iPhone.

