Apple sconfitta in tribunale: Epic e Spotify festeggiano per i nuovi cambiamenti dell’App Store

La battaglia legale tra Epic Games ed Apple continua a riservare sorprese, con un giudice federale che in questi giorni ha ordinato alla compagnia di Cupertino di modificare le regole dell’App Store per consentire una maggiore competitività sui prezzi e maggiore guadagno per gli sviluppatori. Attualmente, infatti, Apple guadagna una commissione del 30% su ogni acquisto in-app effettuato su iPhone e iPad, ma da oggi gli sviluppatori potranno finalmente utilizzare servizi esterni per il pagamento evitando la tassa.

Fortnite torna su iPhone anche negli USA, mentre Spotify lancia il pagamento degli abbonamenti dal web

Crediti: Apple

La notizia è stata accolta con grande positività dagli sviluppatori, in particolar modo da Epic Games e Spotify: la compagnia guidata da Tim Sweeney ha annunciato che grazie a queste nuove regole Fortnite potrà tornare su iPhone anche negli Stati Uniti dopo un’assenza di diversi anni, mentre il servizio di streaming musicale ha da subito colto l’occasione per pubblicare l’aggiornamento dell’app che porta l’acquisto degli abbonamenti sul web, evitando le tasse di Apple.

Le nuove regole dell’App Store, infatti, permettono agli sviluppatori di inserire menzioni, collegamenti, link e pulsanti per l’acquisto verso siti esterni, che potranno avere anche prezzi più bassi rispetto a quelli applicati al marketplace. Questo cambiamento era stato già applicato in Europa, ma la decisione del giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha segnato un passaggio decisivo per quello che probabilmente molto presto sarà un cambiamento globale per la compagnia di Cupertino.

