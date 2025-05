I futuri chip Bionic di Apple saranno all-in-one: anche i nuovi modem C verranno integrati

Con il lancio del primo modem C1, Apple ha compiuto un passo in avanti verso l’indipendenza tecnologica, ma la vera rivoluzione arriverà con i prossimi chip. La compagnia di Cupertino, infatti, sembrerebbe essere intenzionata a realizzare delle versioni all-in-one dei propri chipset, con tanto di modem e connettività integrata.

L’idea di Apple è quella di avere chip completi per i propri dispositivi

Stando alle ultime indiscrezioni riportare da Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, il lancio del modem C1 sarebbe il primo passo di Apple verso la realizzazione dei chipset all-in-one, ovvero completi di ogni funzionalità. I futuri Bionic, infatti, potrebbero integrare sia i modem di nuova generazione che gli imminenti chip dedicati a Bluetooth e Wi-Fi. Prima, però, ci sarà ampio spazio per il perfezionamento dei modem: nel 2026 debutterà il chip C2 (nome in codice Ganymede) a bordo di iPhone 18 Pro e Pro Max, mentre nel 2027 il C3 (nome in codice Prometheus) su tutta la linea iPhone 19.

Per i chip all-in-one, di conseguenza, bisognerà attendere almeno il 2028 e presumibilmente l’iPhone 20. Al momento sembra che l’intenzione di realizzare dei chip completi di tutte le funzionalità riguardi soltanto la linea Bionic, ma non è escluso che anche i chip Silicon M possano guadagnare i medesimi upgrade, magari in vista di un MacBook con supporto per la rete cellulare.

