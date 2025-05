Apple e Anthropic insieme per migliorare l’AI dedicata agli sviluppatori

Uno dei grandi vantaggi dell’intelligenza artificiale generativa è quella di poter aiutare gli sviluppatori con la scrittura di codice di programmazione e anche Apple sembra essere molto interessata a questa funzione. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, una nuova partnership con Anthropic potrebbe portare alla realizzazione di un’AI integrata direttamente in Xcode, l’IDE di sviluppo di Cupertino.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Apple e Anthropic starebbero lavorando ad un nuovo modello di intelligenza artificiale generativa da integrare in Xcode e che aiuterebbe gli sviluppatori a scrivere, modificare e testare il codice delle proprie app. La compagnia di Cupertino starebbe già iniziando a testare questa nuova versione dell’IDE internamente, ma non avrebbe ancora deciso se rilasciarla anche al pubblico oppure tenerla solo come app di sviluppo per i propri ingegneri.

Questo nuovo strumento avvicinerebbe Xcode a Visual Studio Code, l’IDE di sviluppo di Microsoft, che può vantare già l’integrazione con GitHub Copilot e l’utilizzo dei modelli più recenti come GPT-4o di OpenAI oppure Claude 3.7 proprio di Anthropic. Non ci resta quindi che attendere la WWDC 2025 per scoprire se Apple presenterà al pubblico anche questa nuova versione di Xcode.

