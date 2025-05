Apple vuole portare l’AI nella ricerca di Safari: il primo obiettivo è Perplexity

La storica partnership tra Google ed Apple per il motore di ricerca di Safari potrebbe arrivare al termine, con l’azienda di Cupertino che guarda in modo sempre più interessato all’intelligenza artificiale. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Apple starebbe lavorando ad una nuova versione del browser di iOS e macOS che possa supportare in modo nativo i motori di ricerca con AI.

Apple vuole dire addio a Google e punta forte sull’AI

Crediti: Macitynet.it

Il celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman, ha riportato che nell’udienza tenuta in questi giorni per il processo contro Google, Eddy Cue ha discusso di come Apple stia attivamente orientando Safari verso il supporto per i motori di ricerca che sfruttano l’intelligenza artificiale per fornire risultati colloquiali. Questa svolta potrebbe portare a termine una partnership decennale da 20 miliardi di dollari tra Google e la compagnia di Cupertino per il motore di ricerca predefinito del browser.

Secondo Eddy Cue, i servizi come quelli offerti da ChatGPT, Perplexity e Anthropic rimpiazzeranno presto i motori di ricerca convenzionali come Google. Apple, quindi, aggiungerà il supporto nativo per queste AI direttamente in Safari con un futuro aggiornamento. L’azienda, inoltre, avrebbe già intavolato una discussione con Perplexity per potare il primo motore AI all’interno del browser web.

“Forse non avremo più bisogno di un iPhone tra 10 anni, per quanto folle possa sembrare. L’unico modo per avere una vera concorrenza è quando ci sono cambiamenti tecnologici. I cambiamenti tecnologici creano queste opportunità. L’intelligenza artificiale è un nuovo cambiamento tecnologico e sta creando nuove opportunità per i nuovi entranti.” ha dichiarato Eddy Cue.

