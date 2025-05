Anthropic presenta Claude 4: ecco i nuovi modelli AI Sonnet e Opus

Sono settimane di grande fermento per il mondo dell’intelligenza artificiale: dopo i grandi annunci di Google e Microsoft, arriva finalmente anche il tanto atteso aggiornamento dei modelli di Anthropic, che presenta al mondo Claude 4. Questa nuova versione dell’AI, celebre principalmente per la programmazione e la scrittura del codice, si propone come alternativa ai modelli o3 e GPT-4.1 di OpenAI, così come Gemini 2.5 Pro di Google.

Anthropic migliora Claude: adesso è l’AI più brava a giocare a Pokémon

Claude 4 è disponibile da oggi nei modelli Sonnet e Opus, sia tramite il chatbot (app e sito web) che tramite le API destinate agli sviluppatori. Questi due modelli sono stati potenziati soprattutto per quanto riguarda il ragionamento, con Anthropic che sostiene che questa AI sia in grado di superare le performance dei modelli top di gamma di OpenAI e Google. Gli sviluppatori, inoltre, hanno allenato Claude 4 anche per giocare a Pokémon: l’intelligenza artificiale agentica, infatti, adesso riesce a giocare per 24 ore di fila, rispetto ai 45 minuti della precedente versione. Di seguito le novità principali.

Ragionamento esteso con uso degli strumenti : entrambi i modelli possono utilizzare la ricerca web durante il ragionamento

: entrambi i modelli possono utilizzare la ricerca web durante il ragionamento Nuove abilità : entrambi i modelli possono utilizzare gli strumenti e seguire le istruzioni in modo più preciso, con memoria migliorata

: entrambi i modelli possono utilizzare gli strumenti e seguire le istruzioni in modo più preciso, con memoria migliorata Claude Code per tutti : dopo una lunga fase di test, lo strumento per gli sviluppatori è disponibile a tutti gli utenti

: dopo una lunga fase di test, lo strumento per gli sviluppatori è disponibile a tutti gli utenti Nuove capacità delle API: gli sviluppatori possono creare AI agentiche tramite gli strumenti messi a disposizione da Anthropic.

Gli Agenti AI, quindi, stanno diventando sempre più popolari e potenti: vedremo presto un web interamente governato dalle intelligenze artificiali? Lo scopriremo soltanto nei prossimi anni.

