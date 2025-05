Tech Week Amazon: una settimana di offerte con smartphone, indossabili e non solo!

Su Amazon è partita la Tech Week, la settimana delle offerte dedicate alla tecnologia. Ci sono smartphone, smartwatch, TV, monitor, elettrodomestici smart e tanto altro ancora, con sconti anche oltre il 50%. Andiamo a dare un’occhiata alla occasioni del momento!

Amazon dà il via alla Tech Week: ecco le migliori offerte del momento

Crediti: Amazon

L’evento Tech Week di Amazon è attivo dal 7 maggio fino al 13 maggio: per non perdere nessuna occasione basta seguire il nostro canale Telegram GizDeals, dedicato ai migliori affari sul web. Per scoprire tutte le offerte di Amazon c’è la pagina dedicata alla promozione, con una sfilza di prodotti e sconti che in alcuni casi arrivano o superano il 50%. Se non visualizzi correttamente i box all’interno dell’articolo prova a disattivare AdBlock.

Smartphone

OnePlus 13 5G 16GB RAM 512GB Memoria Smartphone SIM-free con Tripla Fotocamera da 50MP + OIS - Ellisse Nera 1.019,98€ 979,00€ Compra Ora Amazon.it OnePlus Nord 4 5G 12GB RAM 256GB Archiviazione Smartphone senza SIM con Fotocamera Duale da 50 MP + OIS - Oasis Green 393,60€ 369,00€ Compra Ora Amazon.it realme 14x 5G Smartphone 6+128GB, MediaTek Dimensity 6300, Fotocamera da 50MP, Display curvo da 120Hz, Batteria massiva da 5000mAh, Cellulari Android 15,... 139,99€ 129,99€ Compra Ora Amazon.it realme C61 smartphone 4G, 6+128GB, Batteria di lunga durata da 5000 mAh, Design ultra sottile da 7,74 mm, Potente chipset octa-core, Motore di incremento AI,... 109,99€ 99,99€ Compra Ora Amazon.it Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI, batteria che dura tutto il giorno e sicurezza efficace – viola ametista, 128GB + Cover per... 583,95€ 549,00€ Compra Ora Amazon.it realme 14T 5G 256GB 8GB Lightning Purple INT+NFC RMX5074 EU AMZ EU AMZ 299,99€ 249,99€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi 14T Pro (Smartphone) Display da 6.67'' 144Hz Next-Generation AI, MTK 9300+, Leica Summilux, AISP, Supporta HyperCharge 120W e 50W wireless, 3.4GHz,... 699,90€ 549,90€ Compra Ora Amazon.it ASUS ROG Phone 8 Pro, EU Ufficiale, Nero (Phantom Black), 16GB RAM 512GB Storage, Snapdragon 8 Gen 3, 6,78" AMOLED 165Hz, Fotocamera 50MP con Gimbal 1.034,90€ Compra Ora Amazon.it realme Smartphone 14 Pro 5g, 12+512GB, Grigio, fotocamera Sony IMX882 OIS AI, design che cambia colore sensibile al freddo, batteria 5260 mAh, IP69, display... 430,04€ 399,99€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi POCO X7 Pro (smartphone), 8+256GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 6.000mAh (typ) con ricarica HyperCharge da 90W, IP68, funzioni AI... 319,90€ 299,90€ Compra Ora Amazon.it ASUS Zenfone 12 Ultra, EU Ufficiale, Sage Green, 16GB RAM 512GB Storage, Snapdragon 8 Gen Elite, 6,78" AMOLED 144Hz, Fotocamera 50MP con Gimbal 1.080,43€ 999,99€ Compra Ora Amazon.it TCL 50PRO NXTPAPER 5G - Smartphone 5G Display 6.8" 120Hz Nxtpaper 3.0, 512GB, 16GB RAM (8GB+8GB virtual RAM), Tripla Cam 108Mpx + front cam 32Mpx, Android... 249,90€ 229,90€ Compra Ora Amazon.it realme GT 7 Pro 5G Smartphone 12+256GB, Processore Snapdragon® 8 Elite Chipset, Fotocamera AI Ultra-clear Snap con AI Display Eco² RealWorld, Con tecnologia... 759,99€ 719,99€ Compra Ora Amazon.it Poco C75 (Android Smartphone), 6GB+128GB, 2.0GHz, Display da 6.88", Doppia fotocamera, Camera principale AI da 50MP, Batteria da 5.160mAH, Oro 99,90€ 94,90€ Compra Ora Amazon.it realme Note 50 Smartphone 3+64GB, Display da 90 Hz, Protezione di fluidità di utilizzo per 48 mesi, Fotocamera AI da 13MP, Batteria di lunga durata da... 78,53€ 74,59€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 07/05/2025 09:40

Smartwatch e fitness tracker

Apple Watch Series 10 GPS 46 mm Smartwatch con cassa in alluminio e cinturino Sport Loop Nero - M/L. Fitness tracker, app ECG, display Retina always-on,... 399,00€ 379,00€ Compra Ora Amazon.it Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in... 249,00€ 229,00€ Compra Ora Amazon.it Samsung Galaxy Watch6 Classic LTE 47mm Smartwatch Fitness Tracker, Monitoraggio Benessere, Batteria a lunga durata, Ghiera Interattiva in Acciao Inox,... 315,00€ 229,00€ Compra Ora Amazon.it Fitbit Versa 4,Waterfall Blue/Platinum, Smartwatch Unisex-Adult, Blu Avio/Alluminio Grigio Platino, One Size 229,95€ 159,00€ Compra Ora Amazon.it realme Watch S2, Display AMOLED da 3,63 cm (1,43 pollici), Impermeabilità e resistenza alla polvere IP68, Interfaccia utente dal design superiore, Black 49,99€ 47,49€ Compra Ora Amazon.it Google Fitbit Charge 6 Activity tracker con abbonamento Premium di 6 mesi incluso, 7 giorni di durata della batteria, Google Wallet e Google Maps 159,95€ 119,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 07/05/2025 09:40

TWS

realme Cuffie wireless Buds Air 6, Hi-Res Professional, 12.4mm Deep Bass Driver, 50dB Smart Active Noise Cancellation, Up to 40 hours of playback, Forest Green 34,99€ 33,19€ Compra Ora Amazon.it Beats Solo Buds — Auricolari Bluetooth Wireless | 18 ore di autonomia | Compatibilità Apple e Android | Microfono integrato - Grigio tempesta 69,99€ 59,00€ Compra Ora Amazon.it Beats Studio Buds - White 139,00€ 95,00€ Compra Ora Amazon.it Belkin SoundForm Rhythm Auricolari true wireless con microfono, ricarica USB-C rapida, 28 ore di batteria, resistenza IPX5 all'acqua Auricolari Bluetooth per... 29,99€ 24,99€ Compra Ora Amazon.it CMF by Nothing Buds - Auricolari wireless, 42 dB ANC, modalità Trasparenza, Tecnologia Ultra Bass 2.0, Audio HD di DIRAC, resistenza all'acqua IP54 e... 32,05€ 29,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 07/05/2025 09:40

Smart TV e monitor

LG NanoCell 65'', Serie 81 2024, 65NANO81T6A, Smart TV 4K, Processore α5 Gen7, 20W, 3 HDMI, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Alexa, Wi-Fi, webOS 24,... 566,10€ 537,79€ Compra Ora Amazon.it Lenovo D27-45 Monitor - Display 27 pollici FullHD (1920 x 1080, VA, Bordi Ultrasottili, AMD FreeSync, 4ms, 75Hz, Cavo HDMI, Input HDMI + VGA) - Raven Black -... 124,99€ 99,99€ Compra Ora Amazon.it BenQ GW2790E Monitor da gaming 27 pollici, 100Hz, Full HD 100Hz e Eye-Care 109,00€ 98,37€ Compra Ora Amazon.it Philips 27E2N1100L - Monitor Full HD da 27 pollici, sincronizzazione immagine attiva (1920x1080, 100 Hz, 1x D-Sub, 1x HDMI 1.4) nero 109,90€ 99,90€ Compra Ora Amazon.it KOORUI G2411P 24 Pollici Gaming Monitor, Full HD 1080p Computer Monitors, IPS, 200Hz, 1ms, HDMI(2.0)*2, Sync Adaptive Tecnologia, VESA (75mm*75mm)... 141,60€ 119,99€ Compra Ora Amazon.it KOORUI 27 Pollici Monitor Gaming 2K, PC Schermo 240Hz QHD(2560x1440), IPS, 1ms, 2xHDMI2.0 & DisplayPort1.2, Adpitive Sync, 100% sRGB, HDR 400, VESA,... 189,99€ 169,99€ Compra Ora Amazon.it LG UltraGear 27GS85Q Monitor Gaming 27" Nano IPS QHD (2560x1440), 200Hz (O/C), 1ms (GtG), G-Sync Compatible, AMD FreeSync, HDR 400, HDMI 2.0 (HDCP 2.2),... 349,01€ 329,99€ Compra Ora Amazon.it KOORUI Gaming Monitor 24 Pollici, FHD VA 165Hz 1ms MPRT, 1920X1080, DCI-P3 85%, AdaptiveSync Technologie HDMI 1.4, Display Port 1.2, Nero 115,99€ 109,99€ Compra Ora Amazon.it Dough Monitor da Gaming con Gorilla Glass 4K, 144Hz, 27 Pollici, Spectrum One 435,99€ 399,99€ Compra Ora Amazon.it NESCAFÉ DOLCE GUSTO Krups Mini Me KP1238, Macchina per Caffè Espresso e Altre bevande in capsula, Automatica, Nero/Antracite 74,99€ 50,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 07/05/2025 09:40

Elettrodomestici

Moulinex Easy Fry & Grill XXL Friggitrice ad Aria, 6,5Litri/2Kg, 2 Pietanze in 1, Cottura ad Aria e Griglia, Capacità fino a 8 Persone,1830W, 8 Programmi,... 109,99€ 87,74€ Compra Ora Amazon.it Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6N Nero, 1 Spazzolino Elettrico, 2 Testine Di Ricambio, Custodia Da Viaggio + 1 Dentifricio Oral-B Advanced... 249,99€ 119,99€ Compra Ora Amazon.it Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3 3500 Nero, 1 Testina, 1 Custodia Da Viaggio. 1 Spazzolino 57,85€ 44,99€ Compra Ora Amazon.it COSORI Friggitrice ad Aria Turbo Blaze 6L (1,36Kg), Air Fryer con DC Motore Tecnologia, 9 Funzioni & 5 Velocità della Ventola Automatica, 110 Ricette & 96... 129,99€ 119,99€ Compra Ora Amazon.it Tapo C410 Telecamera per Interni ed Esterni Senza Fili, 2K 3MP, Batteria durata fino a 180 Giorni dopo una Singola Carica, Visione Notturna a Colori, Allarme... 40,99€ 38,90€ Compra Ora Amazon.it Braun Rifinitore All-In-One Series 3, Rasoio Elettrico Barba E Capelli 8In1, Con Lama Ultra Affilata, 14 Lunghezze, 50 Minuti di Autonomia, Styling Facile e... 54,99€ 32,99€ Compra Ora Amazon.it Bellissima Imetec Creativity B9 300 Piastra per Capelli, Styling Liscio o Mosso, Rivestimento in Ceramica, Regolazione Temperatura da 150°C a 230°C, Sistema... 32,99€ 29,99€ Compra Ora Amazon.it Princess Friggitrice ad Aria Forno Deluxe – 11 L – 1800 W – Schermo tattile digitale – 10 programmi preimpostati – Girapollo e cestello inclusi – Acciaio... 119,49€ 109,99€ Compra Ora Amazon.it Tapo Telecamera Wi-Fi Esterno Visione Notturna a Colori, 2K 3MP Telecamera WiFi 360° IP65, Videocamera Sorveglianza Esterno, Rilevamenti Smart AI,... 34,99€ 31,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 07/05/2025 09:40

