L’estate arriva in anticipo su AliExpress: tanti sconti fino al 60% e coupon per risparmio extra!

Mancano quasi 2 mesi all’arrivo dell’estate, ma non è mai troppo presto per celebrare il ritorno delle belle giornate da trascorrere all’aria aperta. Sembra essere di questa idea anche AliExpress, che oggi ha lanciato una nuova promozione per festeggiare l’arrivo della stagione più calda, con sconti fino al 60% e gli immancabili coupon per massimizzare il risparmio in base alla propria spesa.

L’estate sta arrivando, ma gli sconti sono già qui: risparmia su AliExpress con questi coupon

Con la promozione “Risparmi di inizio estate”, AliExpress infuoca il mese di maggio con sconti fino al 60% sui migliori prodotti del celebre shop online, aggiungendo la possibilità di ottenere un risparmio extra in base alle propria spesa grazie ai coupon che spesso caratterizzano questo tipo di evento promozionale. Eccoli elencati tutti.

3€ di sconto su una spesa minima di 29€: EUES03

di sconto su una spesa minima di 29€: 5€ di sconto su una spesa minima di 49€: EUES05

di sconto su una spesa minima di 49€: 8€ di sconto su una spesa minima di 69€: EUES08

di sconto su una spesa minima di 69€: 10€ di sconto su una spesa minima di 99€: EUES10

Per tutte le informazioni su questa prima promozione estiva, vi lasciamo alla pagina ufficiale di AliExpress, dove troverete anche una selezione dei migliori prodotti su cui poter applicare i codici sconto.

