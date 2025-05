Con AliExpress si risparmia sotto il sole: sconti fino al 70% e coupon esclusivi!

AliExpress ha deciso di infiammare il mese di maggio con una promozione davvero eccezionale: tantissime offerte su tutti i prodotti disponibile sul celebre shop online con sconti fino al 70% e la possibilità di ottenere un risparmio extra con i coupon esclusivi di GizChina!

Con “Risparmi sotto il Sole” di AliExpress arriva una delle migliori promozioni dell’anno!

La promozione “Risparmi sotto il Sole” di AliExpress è appena iniziata ma le offerte sono già tantissime: dall’elettronica agli utensili per la casa, passando per console da gaming e accessori non manca davvero nulla! Gli sconti arrivano fino al 70% e grazie a coupon esclusivi che trovate qui sotto è possibile ottenere una ulteriore riduzione del prezzo in base alla vostra spesa!

3€ di sconto su una spesa minima di 29€: GIZDEAL3

di sconto su una spesa minima di 29€: 6€ di sconto su una spesa minima di 49€: GIZDEAL6

di sconto su una spesa minima di 49€: 12€ di sconto su una spesa minima di 79€: GIZDEAL12

di sconto su una spesa minima di 79€: 20€ di sconto su una spesa minima di 159€: GIZDEAL20

di sconto su una spesa minima di 159€: 30€ di sconto su una spesa minima di 239€: GIZDEAL30

di sconto su una spesa minima di 239€: 40€ di sconto su una spesa minima di 349€: GIZDEAL40

di sconto su una spesa minima di 349€: 50€ di sconto su una spesa minima di 459€: GIZDEAL50

Qui sotto, invece, abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori offerte per questa promozione, tutte rigorosamente con spedizione dall’Europa.

AMD Ryzen 7 7700 – 171.05€ (Spedizione Francia)

AMD Ryzen 7 9700X – 260.38€ (Spedizione Francia)

Nintendo Switch OLED – 235.74€ (Spedizione Spagna)

iScooter iX3 – 314.07€ con il codice GIZDEAL30 (Spedizione Francia)

(Spedizione Francia) KTC H27T22 – 143.50€ con il codice GIZDEAL10 (Spedizione Germania)

(Spedizione Germania) CHUWI UBox Ryzen 5 6600H – 212.30€ con il codice GIZDEAL20 (Spedizione Spagna)

(Spedizione Spagna) Google Pixel 9 – 577.59€ (Spedizione Francia)

Insta360 Ace Pro 2 – 317.66€ con il codice GIZDEAL40 (Spedizione Francia)

(Spedizione Francia) POCO X7 – 197.72€ (Spedizione Spagna)

Xiaomi Pad 7 – 322.55€ (Spedizione Francia)

Redmi Note 14 Pro 4G – 181.38€ (Spedizione Francia)

Per tutte le altre offerte vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale di AliExpress, dove troverete anche tutti i prodotti in sconto e i dettagli della promozione.

