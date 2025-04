Xiaomi presenta il suo primo tostapane, utile anche per croissant e panini

L’ecosistema della compagnia cinese si espande ancora ma stavolta si tratta di un prodotto tutto nuovo. Xiaomi Toaster è il primo tostapane del brand e si va ad aggiungere ai tanti prodotti dedicati alla cucina: ecco tutti i dettagli su specifiche, caratteristiche e prezzo in Italia.

Xiaomi Toaster: caratteristiche e prezzo in Italia del primo tostapane del brand

Crediti: Xiaomi

La casa di Lei Jun ci ha abituato ad avere intorno una sfilza di prodotti smart ma in questo caso si tratta di un dispositivo “tradizionale”. Niente funzionalità intelligenti, ma un semplice tostapane Xiaomi. È possibile cuocere le fette di pane in modo uniforme e senza la necessità di girarle (in soli 70 secondi); inoltre sono presenti fino a 6 livelli di tostatura, da morbido a molto croccante. Ogni fessura ha uno spessore di 35 mm, in modo da ospitare fette di pane di diverse dimensioni.

Crediti: Xiaomi

Il design di Xiaomi Toaster è semplice e minimale: la scocca è di colore scuro, con il logo del brand sulla parte frontale. La parte inferiore ospita una vaschetta estraibile per rimuovere facilmente le briciole. In confezione è presente una griglia pieghevole da posizionare sulla parte superiore, utile per riscaldare croissant e panini. C’è anche la funzione di scongelamento.

Il nuovo Xiaomi Toaster è stato lanciato a livello Global, anche in Italia, al prezzo di 29,9€ (ma al momento è in sconto a 27€). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

