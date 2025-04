Il proiettore più economico di Xiaomi costa meno di 200€

La compagnia cinese ha lanciato a livello Global il suo proiettore smart più economico, per il momento solo in alcuni paesi europei. Xiaomi Smart Projector L1 non è ancora disponibile ufficialmente in Italia ma niente paura: il dispositivo è acquistabile su AliExpress ed il prezzo è ancora più conveniente rispetto a quello di listino.

Xiaomi Smart Projector L1: caratteristiche e prezzo del nuovo proiettore Global

Crediti: Xiaomi

Rispetto ai modelli superiori Smart Projector 2 e 2 Pro (entrambi già in Italia), il nuovo proiettore smart punta ad una fascia di prezzo accessibile. Cambia il design, più compatto ma senza rinunciate allo stile minimale tipica del brand. Xiaomi Smart Projector L1 offre una risoluzione nativa in Full HD (1.080p) con decodifica in 4K ed è in grado di proiettare un’immagine fino a 120″; ha una luminosità fino a 200 ISO Lumen e non mancano la messa a fuoco e la correzione trapezoidale automatiche.

Lato software è presente Google TV: il sistema operativo consente di utilizzare lo store di Big G per scaricare applicazioni e Google Assistant consente di sfruttare i comandi vocali. Il cuore del proiettore è il chipset MT9630 di MediaTek, accompagnato da 2 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione. I doppi altoparlanti integrati (con Dolby Atmos) completano l’esperienza insieme al telecomando Bluetooth, quest’ultimo dotato dei pulsanti per richiamare l’assistente vocale, Netflix e YouTube.

Crediti: Xiaomi

Il prezzo di Xiaomi Smart Projector L1 è di 199,9€ ma al momento non risulta ancora disponibile in Italia: aspettando il lancio ufficiale è possibile mettere le mani sul dispositivo grazie ad AliExpress. Il proiettore è in sconto a 172,9€ con tanto di spedizione gratis dall’Europa; inoltre si tratta proprio del modello Global. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.