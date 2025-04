Xiaomi Smart Pet Fountain 2 è la nuova ciotola dell’acqua smart per mici e cani

Tra i prodotti dell’ecosistema Xiaomi troviamo anche soluzioni dedicate alla cura dei nostri amici a quattro zampe. L’ultima novità è Xiaomi Smart Pet Fountain 2, una ciotola dell’acqua dotata di funzionalità intelligenti: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo in Italia (è subito in offerta lancio).

Xiaomi presenta Smart Pet Fountain 2, il nuovo dispenser smart per animali: caratteristiche e prezzo in Italia

Crediti: Xiaomi

Il primo capitolo del dispenser d’acqua Xiaomi non è più disponibile sullo store ufficiale italiano ed ora al suo posto che un nuovo modello. Xiaomi Smart Pet Fountain 2 è adatto a tutti i tipi di animali domestici ed è dotato del solito design minimalista che caratterizza i prodotti dell’azienda. È facile da smontare e da pulire, ha una capienza da ben 3 litri ed offre un’autonomia fino a 100 giorni.

I controlli da remoto tramite l’app Xiaomi Home permettono di visualizzare in tempo reale lo stato del dispositivo e di ricevere notifiche e promemoria. Inoltre la ciotola integra un sistema di filtraggio in quattro fasi: il filtro in PP microporoso blocca le impurità ed impedisce l’ingresso di peli di animali e pezzi di cibo; i granuli di carboni attivi purificano l’acqua ed assorbono gli odori; la resina mista riduce il contenuto di calcio, magnesio e ioni di sodio; infine il cotone batteriostatico inibisce efficacemente i batteri.

Crediti: Xiaomi

Il nuovo dispenser dell’acqua Xiaomi Smart Pet Fountain 2 debutta in Italia tramite lo store ufficiale, in offerta lancio a 35,9€ (il prezoz di listino è di 39,9€). Se punti ad una postazione smart per il tuo compagno a quattro zampe ti segnaliamo anche la ciotola smart di Xiaomi. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

