Redmi Watch Move ufficiale: questo smartwatch Xiaomi costa solo 23$

Xiaomi ha annunciato un nuovo smartwatch e si tratta del modello più economico dell’ecosistema. Purtroppo Redmi Watch Move è ufficiale in India ma teniamo le dita incrociate: nel frattempo andiamo a scoprire cosa ci ha riservato da compagnia asiatica tra design, specifiche tecniche e prezzo di questo nuovo modello super accessibile.

Redmi Watch Move: tutto quello che c’è sa sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Redmi

Il prezzo di Redmi Watch Move è di certo la caratteristica più interessante: parliamo di circa 20€ al cambio attuale, ossia 1.999 INR. Il motivo del suo debutto in India è semplice: si tratta del primo smartwatch del brand realizzato interamente nel paese. Un dispositivo dal prezzo stracciato ma in grado di difendersi, viste le sue specifiche.

Crediti: Redmi

Il design dell’indossabile ricalca quello di Redmi Watch 5, lanciato anche in Italia. Il form factor è rettangolare, con un corpo in alluminio ed un ampio pannello AMOLED da 1,85″. Si tratta di un orologio leggero (solo 25 grammi) e sportivo, accompagnato da un cinturino in TPU (in varie colorazioni) e dotato di una corona rotante lungo il bordo destro.

Nonostante la sua natura budget si tratta di un modello impermeabile (IP68), con un’autonomia fino a 14 giorni e il supporto alla chiamate Bluetooth (sia il microfono che lo speaker sono integrati). C’è il monitoraggio dell’attività cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue, sono presenti oltre 140 modalità sportive e il software è Xiaomi HyperOS.

Crediti: Redmi

Insomma, per soli 20€ al cambio non manca praticamente nulla! Per il momento in Italia sono stati lanciati Redmi Watch 3, Watch 3 Lite e Watch 3 Active, in vendita a 99,9€, 49,9€ e 34,9€ (nel momento in cui scriviamo). Comunque speriamo che arrivi anche questa variante low budget.

Redmi Watch Move – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 45,5 x 38,9 x 10,8 mm per 25 grammi (senza cinturino) e 39 grammi (con cinturino)

cornice in lega di alluminio + vetro protettivo 2.5D + cinturino in TPU

display AMOLED da 1,85″ HD (450 x 390) con AOD, 322 PPI, refresh rate a 60 Hz e fino a 600 nit di luminosità

chipset /

/ GB di RAM

/ GB di ROM

batteria da 300 mAh con ricarica rapida (fino a 14 giorni di autonomia)

impermeabilità IP68

speaker e microfono integrati, supporto chiamate Bluetooth

Bluetooth 5.3

sensore PPG BioTracker (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2, sonno), sensore di luminosità per il display

oltre 140 modalità sportive

sistema operativo HyperOS

