Redmi Turbo 4 Pro x Harry Potter: la tradizione di Xiaomi continua

Manca poco all’uscita di Redmi Turbo 4 Pro, ma c’è ancora tempo per un annuncio a sorpresa: ci sarà anche una versione a tema Harry Potter, come da tradizione per la serie di mid-range Xiaomi. La compagnia cinese ha già anticipato il design e ha rivelato le altre novità in arrivo.

Redmi Turbo 4 Pro x Harry Potter Edition: design e differenze della versione speciale

Crediti: Redmi

Xiaomi ha pubblicato la prima immagine di Redmi Turbo 4 Pro x Harry Potter Edition, svelandone il design. Il look è molto diverso rispetto a quello delle edizioni speciali di Redmi Turbo 3, Redmi Pad Pro e Redmi note 12 Turbo. È da alcuni anni che la casa di Lei Jun lancia dispositivi ed accessori dedicati al maghetto più famoso al mondo e anche stavolta non si è smentita.

La nuova versione cambia stile e diventa più colorata, con una cover posteriore divisa in due sezioni. Per quanto riguarda il comparto tecnico, quasi sicuramente non ci saranno variazioni rispetto a Redmi Turbo 4 Pro “liscio”. A cambiare sarà il software: temi, icone, sfondi e suonerie, tutti personalizzati a tema Harry Potter.

Crediti: Redmi

Oltre allo smartphone ci saranno anche nuovi accessori targati Harry Potter: una tastiera meccanica, uno speaker portatile, una Power Bank ed un mouse. Il lancio è fissato per il 24 aprile, quindi mancano poche ore prima del debutto in Cina; purtroppo questi prodotti solitamente non arrivano nei mercati Global, ma possono essere acquistati da store di terze parti.

Scheda tecnica presunta