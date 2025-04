Il proiettore smart più economico di Redmi costa davvero pochissimo

Xiaomi ha annunciato un nuovo proiettore smart e stavolta si tratta di un’aggiunta super economica all’ecosistema. Redmi Projector 3 Lite è ufficiale in Cina: ancora una volta la compagnia ha colpito nel segno con un dispositivo dotato di buone specifiche ed un prezzo parecchio convincente.

Redmi Projector 3 Lite: caratteristiche e prezzo del nuovo proiettore smart di Xiaomi

Crediti: Redmi

L’ultimo modello della serie cambia stile rispetto a Redmi Projector 3 e 3 Pro: il design resta verticale, ma il corpo si fa più compatto e dal look ancora più minimale. Ma non fatevi ingannare perché Redmi Projector 3 Lite è una soluzione che non si fa mancare nulla.

Il dispositivo è in grado di proiettare un’immagine fino a 100″ ed è dotato della risoluzione nativa in Full HD (1.080p). Non manca la decodifica in 4K mentre la luminosità di 180 lumen garantisce la massima nitidezza anche nelle scene più scure. Si tratta di un modello a bassa emissione di luce blu (certificato SGS), in modo da evitare l’affaticamento degli occhi.

Crediti: Redmi

Nonostante la fascia economica, il proiettore presenta caratteristiche di tutto rispetto: ad esempio c’è un sensore ToF per una messa a fuoco automatica e una correzione trapezoidale rapide. Il cuore del dispositivo è il chipset Amlogic T950S (quad-core, fino a 1,5 GHz) accompagnato da 1 GB di RAM e 32 GB di storage. Il software a bordo è HyperOS 2, con la possibilità di installare giochi ed applicazioni sfruttando l’interfaccia di Xiaomi.

Crediti: Redmi

Il nuovo Redmi Projector 3 Lite è stato lanciato in Cina al prezzo di soli 699 CNY, ossia circa 84€ al cambio attuale. Al momento non è disponibile a livello Global e non sappiamo quando arriverà; inoltre confidiamo negli store di terze parti e teniamo le dita incrociate. Intanto se state cercando un proiettore smart economico (nella fascia sotto i 200€) Xiaomi Smart Projector L1 non vi deluderà!