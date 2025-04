Redmi A5 ufficiale in Italia: è lo smartphone più economico di Xiaomi

Dopo il debutto in alcuni mercati Global, il nuovo smartphone super economico di Xiaomi arriva anche da noi. Redmi A5 (4G) è disponibile all’acquisto in Italia ad una cifra particolarmente accessibile: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, design e prezzo per il nostro paese.

Redmi A5 (4G): tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Redmi

Il nuovo budget phone è dotato della sola connettività 4G ed arriva con un chipset Unisoc abbastanza basilare; a parte questi compromessi abbiamo uno schermo di grandi dimensioni (6,88″ HD) con refresh rate a 120 Hz, una capiente batteria da 5.200 mAh, una fotocamera principale da 32 MP e Android 15 (in versione Go).

Redmi A5 è disponibile in Italia al prezzo di 119,9€ ma è in offerta lancio a 89,9€: al momento si tratta del telefono più economico di Xiaomi, dedicato a chi cerca un dispositivo basilare ma in grado di dare delle soddisfazioni. C’è anche la versione da 4/128 GB a 139,9€, in promo a 109,9€. Segnaliamo che alcuni mercati il dispositivo è stato lanciato come POCO C71.

Redmi A5 (4G) – Scheda tecnica

Crediti: Redmi

Dimensioni e peso – 173,3 x 79,4 x 8,26 mm per 198 grammi

Certificazione IP/

Display Flat LCD da 6,88″ HD+ (1.640 x 720 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del corro a 240 Hz, profondità colore a 8 bit e luminosità standard di 450 nit

, campionamento del corro a 240 Hz, profondità colore a 8 bit e luminosità standard di 450 nit Lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

SoC Unisoc T7250 a 12 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 1,8 GHz – Cortex-A75 6 x 1,6 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G57 MP1

3/4 GB di RAM LPDDR4X

64/128 GB di storage eMMC 5.1 espandibile tramite micro SD

Batteria da 5.200 mAh con ricarica da 15W

Fotocamera da 32 + 2 MP (f/2.0)

Selfie camera da 8 MP (f/2.0)

Supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.2, Speaker mono, USB-C, GPS, ingresso mini-jack, NO NFC

Software Android 15 Go

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.