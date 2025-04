Il 2025 segna il debutto di POCO nel mondo dei top di gamma: solitamente il brand partner di Xiaomi occupa la fascia media o medio-alta, in alcuni casi strizzando l’occhio ai flagship killer. Stavolta si fa sul serio, con un vero e proprio modello di punta: andiamo a scoprire quali sono le differenze tra design, specifiche e prezzo nel nostro confronto dedicato a POCO F7 Pro vs F7 Ultra.

Quali sono le differenze tra POCO F7 Pro e F7 Ultra

Design a confronto

Il design dei due smartphone non cambia, quindi questo aspetto non influisce troppo: la differenza principale riguarda le colorazioni e POCO F7 Ultra è l’unico disponibile anche in versione gialla. Si tratta di un colore tipico di POCO che presenta spesso edizioni gialle dei suoi dispositivi (si tratta di una tradizione). Sia il modello Ultra che POCO F7 Pro sono dotati di un corpo impermeabile con bordi dritti ed un pannello posteriore in vetro. Il modulo fotografico è circolare ed occupa una porzione ampia della parte superiore della scocca. L’Ultra ha un anello dorato intorno al modulo ma nulla di vistoso.

La parte frontale è occupata da schermi con bordi piatti ed un foro centrale per la selfie camera. Si tratta di pannello OLED protetti da un vetro Gorilla Glass 7i per il Pro, mentre il fratello maggiore Ultra monta una soluzione proprietaria POCO Shield Glass.

Specifiche e prezzo a confronto

POCO F7 Pro POCO F7 Ultra Dimensioni e peso 160.26 x 74.95 x 8.12 mm – 206 grammi 160.26 x 74.95 x 8.39 mm – 212 grammi Impermeabilità IP68 IP68 Display Flat

OLED TCL M9

6,67″ 2K (3.200 x 1.440)

120 Hz

526 PPI

12 bit

PWM a 3.840 Hz

3.200 nit

Gorilla Glass 7i Flat

OLED TCL M9

6,67″ 2K (3.200 x 1.440)

120 Hz

526 PPI

12 bit

PWM a 3.840 Hz

3.200 nit

POCO Shield Glass Sicurezza Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni) Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni) Raffreddamento Al liquido con camera di vapore da 5.400 mm2 Al liquido con camera di vapore da 5.400 mm2 Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 – 4 nm TSMC Qualcomm Snapdragon 8 Elite – 3 nm TSMC CPU 1 x 3,3 GHz X4

2 x 3,2 GHz A720

2 x 3,0 GHz A720

3 x 2,3 GHz A520 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M GPU Adreno 750 Adreno 830 RAM 12/16 GB LPDDR5X 12/16 GB LPDDR5X ROM 256/512 GB UFS 4.1 256/512 GB UFS 4.1 Micro SD ❌ ❌ Batteria 6.000 mAh 5.300 mAh Ricarica 90W 120W + wireless 50W Fotocamera 50 + 8 MP (f/1.6-2.2) con Light Fusion 800, OIS, ultra-grandangolare



AISP POCO 50 + 32 + 50 MP (f/1.6-2.2-2.0) con Light Fusion 800, OIS, ultra-grandangolare Samsung S5KKD1 e teleobiettivo/macro con OIS e zoom ottico 2,5X Samsung S5KJN5



AISP POCO Selfie selfie camera da 20 MP selfie camera da 32 MP Connettività Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Surge T1S (migliora il segnale) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Surge T1S (migliora il segnale) Sistema operativo HyperOS 2

Android 15 HyperOS 2

Android 15 Prezzo al lancio 599,9€ – 12/256 GB



649,9€ – 12/512 GB 749,9€ – 12/256 GB



799,9€ – 16/512 GB

La nostra recensione di POCO F7 Ultra

Abbiamo provato per voi il nuovo top di gamma: date un’occhiata alla nostra recensione di POCO F7 Ultra per scoprire come si è comportato il primo flagship del brand partner di Xiaomi.

Conclusioni e dove comprare

I nuovi POCO F7 Pro e F7 Ultra hanno parecchio in comune ma cambiano radicalmente guardando al SoC e alla fotocamera. Chi cerca un modello in grado di offrire buone performance e che non rinuncia a chicche come il lettore d’impronte ad ultrasuoni allora può andare senza problemi sul modello Pro. Chi sceglie F7 Ultra lo fa per un motivo: pochi compromessi ed un prezzo più accessibile rispetto agli altri top di gamma. C’è lo Snapdragon 8 Elite, la ricarica wireless (e quella super rapida da 120W) e una fotocamera con teleobiettivo: insomma, il pacchetto completo ad una cifra minore rispetto ai rivali.

