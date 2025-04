POCO F7 promette bene: il prossimo Xiaomi si fa più vicino

Quest’anno il brand partner di Xiaomi si è cimentato per la prima volta nel settore top con F7 Ultra (accompagnato da F7 Pro). Tuttavia sappiamo che la serie non è ancora finita: è atteso anche il debutto di POCO F7 standard ed ora un insider svela il periodo d’uscita per il mercati Global.

POCO F7 si avvicina al debutto: ecco quando dovrebbe arrivare

Turbo 4 Pro – Crediti: Redmi

Non c’è ancora una data di presentazione e da parte di Xiaomi tutto tace. Secondo quanto trapelato POCO F7 dovrebbe vedere la luce entro la fine di maggio ed avere dalla sua “specifiche promettenti”. Effettivamente non possiamo che aspettarci grandi cose e il motivo è presto detto.

Il “nostro” F7 dovrebbe essere un rebrand di Redmi Turbo 4 Pro, smartphone che sarà presentato tra una manciata di ore in Cina. Si tratta del primo modello con Snapdragon 8s Gen 4, chipset di fascia medio-alta che fa ben sperare.

Di conseguenza, dovremmo già conoscere la scheda tecnica del modello POCO. Teniamo le dita incrociate e speriamo che il prezzo sia altrettanto interessante.

Scheda tecnica presunta