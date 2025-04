POCO C71 ufficiale: display da 6,88″ a 120 Hz, tanto stile ed un prezzo stracciato

Non solo top di gamma per il brand partner di Xiaomi: dopo il debutto di F7 Pro e F7 Ultra si passa alla fascia economica con un’aggiunta elegante ed accessibile. POCO C71 è ufficiale in versione Global, ma per ora è stato lanciato solo nel mercato indiano: ecco tutto su specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo budget phone, un dispositivo che in realtà già conosciamo.

POCO C71: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo budget phone Xiaomi tra specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: POCO

Come anticipato anche dalle indiscrezioni, POCO C71 è un rebrand di Redmi A5 4G destinato ai mercati in cui quest’ultimo non arriverà. Lo smartphone è dotato di un’elegante scocca in tre colorazioni ed offre un ampio schermo da ben 6,88″ di diagonale con refresh rate a 120 Hz. A muovere il tutto c’è un chipset Unisoc accompagnato da memorie fino a 6 GB di RAM e 128 GB di storage; lato autonomia troviamo una batteria da 5.200 mAh con ricarica da 15W. Il telefono arriva con Android 15 liscio e l’azienda ha già confermato 2 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza.

Il prezzo parte da circa 69€ al cambio attuale: una cifra super appetibile ma che ovviamente dovrebbe subire dei rincari alle nostre latitudini. Il budget phone dovrebbe arrivare in Europa come Redmi A5 4G (ma per ora da parte di Xiaomi tutto tace).

POCO C71 – Scheda tecnica

Crediti: POCO

Dimensioni e peso – 171,9 x 77,8 x 8,26 mm per 193 grammi

Certificazione IP52

Display LCD da 6,88″ HD+ (1.640 x 720 pixel) con refresh rate a 120 Hz e luminosità fino a 600 nit

Lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

SoC Unisoc T7250 a 12 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,0 GHz – Cortex-A75 6 x 1,8 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G57 MP1

4/6 GB di RAM LPDDR4X

64/128 GB di storage eMMC 5.1 espandibile tramite micro SD

Batteria da 5.200 mAh con ricarica da 15W

Fotocamera da 32 + 2 MP (f/1.75)

Selfie camera da 8 MP (f/2.0)

Supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.2, Speaker mono, USB-C, GPS, ingresso mini-jack, NO NFC

Software Android 15 Go (con 2 aggiornamenti Android e 4 anni di sicurezza)

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le