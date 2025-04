Xiaomi Pad 7 avrà più aggiornamenti Android e di sicurezza: ecco le novità

Silenziosamente la compagnia cinese ha migliorato la politica di aggiornamenti di Xiaomi Pad 7. Il nuovo tablet del brand riceverà più versioni di Android e sarà supportato per un maggior numero di anni tramite patch di sicurezza. Ecco le novità e come cambiano le cose per i possessori del dispositivo.

Nuova politica di aggiornamenti Android e di sicurezza per Xiaomi Pad 7: ecco come migliorano le cose

Con il lancio dei nuovi tablet Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro è stata rilasciato anche il programma relativo agli aggiornamenti, con due update di Android e fino a 3 anni di patch di sicurezza. A quanto pare qualcosa si è mosso sotto la superficie e la compagnia di Lei Jun ha deciso di modificare la politica dedicata alla versione standard.

Crediti: Xiaomi

Nel momento in cui scriviamo il nuovo piano di aggiornamenti viene riportato solo per Xiaomi Pad 7 (e non per il fratello maggiore). In base a quanto si legge, il tablet sale a ben 4 aggiornamenti Android e fino 6 anni di update dedicati alla sicurezza. Quindi il terminale riceverà:

Android 16, 17, 17, 19

patch di sicurezza fino a marzo 2031

In soldoni è lo stesso trattamento riservato a Xiaomi 15 e 15 Ultra, ossia gli attuali modelli di punta del brand. A questo punto è lecito ipotizzare che la versione standard del tablet abbia avuto un maggior successo rispetto al fratello maggiore. Inoltre ancora una volta si concretizza l’impegno di Xiaomi nel migliorare la sua politica di aggiornamenti (anche se Samsung e Google sono difficili da raggiungere).

LEGGI ANCHE:

