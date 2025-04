Xiaomi MIX Flip costa la metà, ma solo per pochissimo: è IMPERDIBILE!

Lo smartphone pieghevole da comprare in questo momento? Xiaomi MIX Flip è il primo flip phone del brand cinese ed è imperdibile a 699€: si tratta di un dispositivo dal look stiloso, specifiche tecniche solide ed uno schermo esterno di grandi dimensioni. Per i secondo capitolo ci vorrà ancora un po’ di tempo e di certo non arriverà ad un prezzo simile!

Xiaomi MIX Flip imperdibile a questo prezzo: occasione d’oro dallo store ufficiale (ancora per poche ore)

Crediti: Xiaomi

La migliore occasione per mettere le mani su Xiaomi MIX Flip? Arriva direttamente dallo store ufficiale ma durerà ancora per poco: il prezzo è di 699,9€ (contro i 1.299,9€ di listino), fino alle ore 23:59 della giornata di oggi (martedì 8 aprile). Restano quindi ancora diverse ore per acquistare il top di gamma pieghevole: ricordiamo che è presente la spedizione gratis direttamente dall’Italia. Di seguito trovi una breve panoramica delle specifiche di Xiaomi MIX Flip.

Display interno – AMOLED LTPO 6,86″ 1.5K+ a 120 Hz

Display esterno – AMOLED 4,01″ 1.5K+ a 120 Hz

Spessore e peso – 7,6/15,99 mm (aperto/chiuso) per 190 grammi

Chipset – Snapdragon 8 Gen 3

Connettività – 5G

RAM – 12 GB

Storage – 512 GB

Batteria – 4.470 mAh

Ricarica – 67W

Fotocamere – 50 + 50 MP (con ultra-wide) / frontale da 32 MP

Sistema operativo – Android 14 con HyperOS

