Il nuovo aspiratore Xiaomi rileva gli acari e li rimuove in profondità

La compagnia cinese non è soltanto smartphone ma offre un ecosistema ricco di soluzioni per tutte le esigenze. Il nuovo aspiratore anti-acaro Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro 2 è una manna dal cielo per letti e divani: è ancora più potente ed ora rileva gli acari in modo intelligente. Il tutto ad un prezzo contenuto, nel perfetto stile del brand.

Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro 2: tutte le novità, caratteristiche e prezzo del nuovo aspiratore anti-acaro

Crediti: Xiaomi

La nuova versione dell’aspiratore anti-acaro Xiaomi cambia stile rispetto al predecessore (Dust Mite Vacuum Cleaner Pro). Il mini display touch è posizionato sul corpo anziché sull’impugnatura mentre il vano per lo sporco ora è spostato in verticale ed offre un maggiore spazio. Le funzionalità sono simili ma stavolta la casa cinese ha aggiunto un tocco intelligente: Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro 2 analizza le superfici in tempo reale, rileva gli acari e adatta il livello di potenza in maniera dinamica.

In questo modo il dispositivo agirà in maniera più profonda nei punti critici, segnalati con un indicatore LED arancione. Grazie alla capacità di aspirazione fino a 16.000 PA è in grado di rimuovere sporco, acari e peli con una singola passata; inoltre la spazzola da 49 mm è caratterizzata da un design anti-groviglio, ideale per i capelli lunghi.

Crediti: Xiaomi

Il dispositivo non si limita ad aspirare: oltre ad una potenza maggiore aumenta anche la battitura simultanea, ora da 72.000 battute al minuto. La rimozione degli acari si completa con le due fasi di igienizzazione: la luce UV sterilizza le superfici mentre la funzione di asciugatura con aria calda (che sale a 65°C anziché 55°C) è utilissima per gli ambienti umidi. Il contenitore per lo sporco ha una capienza di 800 ml.

Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro 2 è utile per letti, divani, tappeti e biancheria da letto: al momento la nuova versione è stata lanciata solo in Cina a circa 51€ al cambio attuale. Aspettando il lancio Global vi lasciamo con i link all’acquisto delle due versioni precedenti. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.