Anche Xiaomi 16 si unirà alla schiera dei Battery Phone

Ora che Xiaomi 15 e 15 Ultra sono arrivati in tutto il mondo è già tempo di guardare alla prossima generazione. I leak sono iniziati molto presto e lentamente si sta delineando il profilo del futuro Xiaomi 16. Tra le novità che possiamo aspettarci, anche una super batteria: il trend del momento non risparmia nessuno, nemmeno i flagship che arriveranno tra mesi.

Xiaomi 16 migliorerà in tutto, anche nella batteria: ecco cosa possiamo aspettarci del prossimo top di gamma

Xiaomi 15 – Crediti: Xiaomi

Le ultime indiscrezioni su Xiaomi 16 arrivano da un noto insider cinese e vanno dritto al sodo. Lo Snapdragon 8 Elite 2 non sarà l’unica novità di punta del dispositivo, ma dovremmo avere una batteria maggiorata, da 7.000 mAh o superiore. Si tratterà di un’unità al silicio-carbonio, soluzione onnipresente a bordo di top di gamma e non solo; questa tecnologia consente di sfruttare batterie ad alta densità ma dallo spessore contenuto, in modo da non impattare sulle dimensioni degli smartphone.

L’attuale Xiaomi 15 offre 5.400 mAh in Cina e 5.240 mAh nei mercati internazionali: di certo sarebbe un balzo in avanti da non sottovalutare. Ormai il trend dei battery phone ha conquistato un po’ tutti: il flagship Realme GT 7 monta un’unità da 7.200 mAh, quindi questo valore è destinato a salite nel corso dei prossimi mesi. Intanto nella fascia media siamo a 8.000 mAh con Honor Power.

Display e fotocamera

Nelle scorse settimane sono arrivate anche altre anticipazioni su Xiaomi 16, anche se per ora parliamo di indiscrezioni. Le differenze con la versione Pro sembrano diminuite, tanto da chiedersi il senso di una coppia di top di gamma. Si vocifera di uno schermo più ampio, tra 6,5″ e 6,67 (contro gli attuali 6,36″); anche il comparto fotografico sembra prevedere delle migliorie notevoli, con l’introduzione di un teleobiettivo periscopico.

Quest’ultimo è sempre stato appannaggio dei fratelli maggiori Pro e Ultra, quindi averlo anche sul modello base significa che le differenze i modelli saranno da tutt’altra parte.