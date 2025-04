Xiaomi 15 Ultra vs Samsung Galaxy S25 Ultra vs OPPO Find X8 Ultra vs vivo X200 Ultra: quali sono le differenze

Ci avviamo verso la metà dell’anno e questo è il periodo dedicato ai top di gamma di mezzo. Solitamente a metà generazione i vari brand cinesi presentano i rispettivi top di gamma in versione Ultra. Cogliamo l’occasione delle ultime uscite per mettere a confronto Xiaomi 15 Ultra vs Samsung Galaxy S25 Ultra vs OPPO Find X8 Ultra vs vivo X200 Ultra: ecco quali sono le differenze tra design, specifiche e prezzo e quale scegliere se si è alla ricerca di un nuovo flagship!

Xiaomi 15 Ultra vs Samsung Galaxy S25 Ultra vs OPPO Find X8 Ultra vs vivo X200 Ultra: tutte le differenze tra i nuovi Camera Phone

Design a confronto

Xiaomi 15 Ultra è l’ultima creatura della compagnia di Lei Jun, lanciata sia in Cina che in Italia. Il design non cambia di molto rispetto alla precedente generazione: Xiaomi ha deciso di puntare forse sullo stile, dato che il dispositivo ricorda una macchina fotografica tradizionale.

C’è anche una versione Chrome che richiama l’iconica serie di fotocamere Leica M, con un retro in simil-pelle. La parte frontale vede protagonista un ampio schermo con micro-curvature su quattro lati: ormai i telefoni con bordi curvi si contano sulle dita di una mano.

Samsung Galaxy S25 Ultra continua a proporre un design ormai collaudato, ma quest’anno presenta delle linee più morbide e meno squadrate rispetto a S24 Ultra. Anche in questo caso lo schermo è di grandi dimensioni, come tutti i modelli Ultra.

La grande differenza è la presenza del pennino: il display di S25 Ultra supporta la S Pen e questa è integrata in un alloggiamento nel corpo del telefono. È uno dei motivi per cui si sceglie il modello di punta targato Samsung.

OPPO Find X8 Ultra continua la tradizione dei Camera Phone che si ispirano alle macchine fotografiche: ormai è un design “standardizzato”, segno che c’è seriamente bisogno di un cambiamento. Comunque a parte questa considerazione, il flagship è splendido così come lo sono le colorazioni disponibili.

Ciliegina sulla torta, così come Find X8 Pro abbiamo un pulsante fisico per la fotocamera ma con un’aggiunta; l’Alert Slider va in pensione e al suo posto troviamo un nuovo tasto personalizzabile. Ha in comune con S25 Ultra il display piatto, mentre gli altri due rivali utilizzano schermi Micro-Quad Curved.

vivo X200 Ultra è l’unico smartphone non ancora uscito: ci sono immagini ufficiali e anche vari dettagli sulle specifiche (alcuni leak e altri confermati), ma il lancio avverrà il 21 aprile. Ritroviamo il solito look da macchina fotografica e c’è anche il tasto Fotocamera. Molto bella la versione bianca/argento con trama a creste verticali, elegantissima.

Comunque più che un Camera Phone nuovo di zecca sembra una versione di vivo X200 Pro con Snapdragon 8 Elite (invece del Dimensity 9400) ed alcune migliorie.

Specifiche e prezzo a confronto

Xiaomi 15 Ultra (ITALIA) Samsung Galaxy S25 Ultra (ITALIA) OPPO Find X8 Ultra (CINA) vivo X200 Ultra (CINA, LEAK) 161,3 x 75,3 x 9,48/9,35 mm



229/226 grammi 162,8 x 77,6 x 8,2 mm



218 grammi 163,09 x 76,80 x 8,78 mm



226 grammi / IP68 IP68 IP68/IP69 IP68/IP69 • AMOLED

• Micro Quad Curved

• 6,73″ 2K (3.200 x 1.440)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming 1.920 Hz

• 3.200 nit

• Xiaomi Shield Glass 2.0 • Dynamic AMOLED 2X

• Flat

• 6,9″ 2K (3.120 x 1.440)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming

• 2.600 nit

• Gorilla Armor 2 • AMOLED

• Flat

• 6,82″ 2K (3.168 x 1.440)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming 2.160 Hz

• 1.600 nit • AMOLED

• Micro Quad Curved

• 6,8″ 2K (3.200 x 1.440)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming 2.160 Hz

• 4.500 nit Qualcomm Snapdragon 8 Elite

3 nm TSMC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

4 nm TSMC Qualcomm Snapdragon 8 Elite

4 nm TSMC Qualcomm Snapdragon 8 Elite

4 nm TSMC 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M 2 x 4,47 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M Adreno 830 Adreno 830 Adreno 830 Adreno 830 16 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 12/16 GB di RAM LPDDR5X RAM LPDDR5X 512 GB/1 TB UFS 4.0 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 UFS 4.0 Micro SD: ❌ Micro SD: ❌ Micro SD: ❌ Micro SD: ❌ Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto lo schermo Lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto lo schermo Lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto lo schermo Lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto lo schermo • 50 MP LYT-900 f/1.63, PDAF, OIS

• 50 MP ultra-wide f/2.2, 115°, 5 cm macro

• 50 MP teleobiettivo IMX858, f/1.8, zoom 5x, OIS, 10 cm macro

• 200 MP teleobiettivo periscopico Samsung HP9, f/2.6, zoom 5x, OIS • 200 MP HP2, f/1.7, PDAF, OIS

• 50 MP ultra-wide JN3, f/1.9, 120°, 5 cm macro

• 10 MP teleobiettivo IMX754, f/2.4, OIS, zoom 3x

• 50 MP teleobiettivo periscopico IMX854, f/3.4, OIS, zoom 5x • 50 MP LYT-900 f/1.8, PDAF, OIS

• 50 MP ultra-wide JN5, f/2.0, 120°, macro

• 50 MP teleobiettivo periscopico LYT-700, f/2.1, zoom 3x, OIS

• 50 MP teleobiettivo periscopico LYT-600, f/3.1, zoom 6x, OIS • 50 MP LYT-818, PDAF, OIS

• 50 MP ultra-wide LYT-818

• 200 MP teleobiettivo periscopico Samsung HP9, zoom 3.7x, OIS • Lenti Leica Summilux

• Xiaomi AISP 2.0 • S Pen • Hasselblad

• sensore multi-spettrale da 2 MP • ZEISS

• doppio ISP (vivo VS1 e V3+) 32 MP f/2.0 12 MP f/2.2 32 MP f/2.4 50 MP f/2.0 5.410 mAh (Global)

6.000 mAh (Cina) 5.000 mAh 6.100 mAh 6.000 mAh 90W 45W 100W 90W wireless – 80W wireless – 15W wireless – 50W 50W Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM: ✔️ eSIM: ✔️ eSIM: ❌ / Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 6.0 5.4 5.4 5.4 NFC: ✔️ NFC: ✔️ NFC: ✔️ NFC: ✔️ GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS

NavIC GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

NavIC GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS USB-C 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 Speaker stereo Speaker stereo Speaker stereo Speaker stereo Mini jack cuffie: ❌ Mini jack cuffie: ❌ Mini jack cuffie: ❌ Mini jack cuffie: ❌ Infrarossi: ✔️ Infrarossi: ✔️ Infrarossi: ✔️ Infrarossi: ✔️ HyperOS 2

Android 15 One UI 7

Android 15 ColorOS 15

Android 15 OriginOS 5

Android 15 1.499,9€ – 16/512 GB



1.699,9€ – 16 GB /1 TB 1.499€ – 12/256 GB



1.619€ – 12/512 GB



1.859€ 12 GB/1 TB 6.499 CNY (795€) – 12/256 GB



6.999 CNY (856€) – 16/512 GB



7.999 CNY (978€) – 16 GB/1 TB con comunicazione satellitare /

Le nostre recensioni

Abbiamo provato per voi due dei quattro top di gamma che abbiamo messo a confronto: date un’occhiata sia alla recensione di Xiaomi 15 Ultra che alla recensione di Samsung Galaxy S25 Ultra per scoprire come si sono comportanti entrambi i top di gamma.

Conclusioni e dove comprare

È arrivato il momento di tirare le somme dopo aver confrontato design, specifiche e prezzo dei nuovi Camera Phone dei principali brand. Xiaomi 15 Ultra con il suo teleobiettivo periscopico da 200 MP è la scelta per chi non vuole compromessi e punta al massimo della tecnologia. Samsung Galaxy S25 Ultra è consigliato per chi preferisce la “storicità” dell’azienda ma anche per ci vuole un top di gamma con un ampio schermo e lo stilo.

OPPO Find X8 Ultra è il modello da outsider: per ora è disponibile solo in versione cinese ma è l’unico con un doppio teleobiettivo periscopico. Infine vivo X200 Ultra: per ora il flagship non è ancora ufficiale, quindi aggiorneremo il nostro confronto dopo il 21 aprile (il giorno del debutto in Cina). Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

