Xiaomi 15 e 14T Pro con Android 16, come provare in anteprima la Developer Preview

Android 16 in versione stabile arriverà nel corso dei prossimi mesi, ma lo sviluppo da parte di Google procedere a gonfie vele con varie versioni beta rilasciate per i dispositivi Pixel. Se siete appassionati di Xiaomi ora potrete provare anche voi le novità dell’ultimo aggiornamento: Android 16 Developer Preview è disponibile al download sia per Xiaomi 15 che per 14T Pro.

Xiaomi 15 e 14T Pro: scarica e installa Android 16 Developer Preview per i due flagship

Crediti: Xiaomi

Questo aggiornamento è sicuramente una ghiotta anteprima, specialmente per gli utenti più smanettoni e quelli sempre in cerca dell’ultima versione software. Si tratta però di una beta, quindi potrebbero essere presenti bug e difetti che solitamente vengono risolti con la release finale. Per il momento Android 16 Developer Preview è scaricabile solo per Xiaomi 15 e 14T Pro ma non è da escludere che arrivi successivamente anche per altri modelli Xiaomi, Redmi e POCO.

Entrambi i telefoni sono stati lanciati nel corso degli ultimi mesi: il primo ha debuttato con Android 15 e l’ultimo Snapdragon 8 Elite (processore di punta di Qualcomm) mentre il secondo è arrivato con Android 14 e il Dimensity 9300+ di MediaTek.

Come installare Android 16 Developer Preview su Xiaomi 15 e 14T Pro

Come al solito ricordiamo che queste procedure sono dedicate ad utenti esperti e già avvezzi al mondo del modding; la versione beta di Android 16 è disponibile per i modelli Global di Xiaomi 15 e 14T Pro.

Prerequisiti

Xiaomi 15 dev’essere aggiornato a OS2.0.109.0 VOCMIXM o superiore

o superiore Xiaomi 14T Pro dev’essere aggiornato a OS2.0.103.0 VNNMIXM o superiore.

Metodo 1

Questo metodo cancella tutti i contenuti sul telefono, quindi assicurati di eseguire il backup dei dati

Scarica Android 16 Beta per Xiaomi 15 o Xiaomi 14T Pro

Salvare il file all’interno della memoria del telefono

Entra in modalità sviluppatore tramite Impostazioni -> Informazioni sul telefono -> Clicca 10 volte su “Versione del sistema operativo”

Vai su Impostazioni -> Informazioni sul telefono -> Fai clic sull’icona di sistema -> Fai clic sull’icona dei tre puntini nell’angolo in alto a destra -> Seleziona “Scegli pacchetto di aggiornamento”

Ora seleziona la ROM di Android 16 Beta e fai partire l’update

Link per il rollback

Xiaomi 15 (OS2.0.109.0. VOCMIXM) – ROM ufficiale

Xiaomi 14T Pro (OS2.0.103.0. VNNMIXM) – ROM ufficiale

Metodo 2 – Fastboot

Assicurati di avere il bootloader sbloccato

Esegui il backup dei tuoi dati prima di effettuare l’update

Scarica Android 16 Beta per Xiaomi 15 o Xiaomi 14T Pro

Segui la procedura ufficiale descritta dal sito ufficiale di Xiaomi (Fastboot Update)

