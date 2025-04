Chiamate voce e video anche da WhatsApp Web: la funzione arriva finalmente in beta

La versione web di WhatsApp è una preziosa alleata per chi vuole sfruttare in modo rapido e veloce il servizio di messaggistica anche quando si è al PC, ma purtroppo non include tutte le funzionalità delle app ufficiali. Per fortuna, però, il team di sviluppo sembra stia per introdurre una importante novità per questa versione, con gli utenti che potranno finalmente sfruttare anche le chiamate voce e video.

Chiamate e videochiamate anche dalla versione Web grazie ad un nuovo aggiornamento

Crediti: WaBetaInfo

Attualmente per effettuare una chiamata oppure una videochiamata tramite WhatsApp dal PC è necessario usufruire dell’app ufficiale per Windows o Mac, ma presto anche gli utenti di WhatsApp Web potranno finalmente usufruire di questa funzionalità. Nella versione beta, infatti, è finalmente possibile chiamare con voce e video direttamente dal browser, senza dover effettuare alcuna installazione aggiuntiva.

Alcuni utenti scelti come tester per la nuova versione di WhatsApp Web hanno notato che nelle conversazioni è finalmente apparso il pulsante per le chiamate e le videochiamate, questa volta funzionante e non solo come collegamento per l’app ufficiale. Al momento non sappiamo quando questa funzionalità sarà lanciata per tutti, ma lo sviluppo della versione web è sempre stato più lento rispetto alle app native, quindi è lecito aspettarsi un lancio entro il 2025.

