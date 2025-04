Dai sfogo alla creatività su WhatsApp e crea i tuoi sticker pack preferiti!

Le moderne applicazioni di messaggistica istantanea offrono centinaia di modi diversi per esprimersi con creatività, ma quello degli sticker è sicuramente uno dei più apprezzati dagli utenti di tutto il mondo. Sembra saperlo bene WhatsApp, che con un nuovo aggiornamento ha deciso di mettere a disposizione di tutti la possibilità di raccogliere i propri adesivi preferiti in nuovi sticker pack personalizzati creati direttamente in app.

Su WhatsApp si possono finalmente creare gli sticker pack personalizzati

WhatsApp da mesi offre la possibilità di creare e salvare i propri sticker preferiti, ma grazie ad un nuovo aggiornamento adesso gli utenti potranno realizzare delle collezioni dei propri adesivi senza dover neanche lasciare l’app o utilizzare servizi di terze parti. I nuovi sticker pack personalizzati, infatti, offrono la possibilità di organizzare gli adesivi in cartelle multiple e condividerle tutti con un solo tocco, senza doverli inviare singolarmente.

“Che si tratti di un pacchetto di adesivi del tuo cane o di selfie esilaranti dei tuoi amici più cari, ora puoi rendere le tue chat più divertenti e personali, con pacchetti di adesivi unici per te. All’inizio di quest’anno abbiamo annunciato la condivisione dei pacchetti di adesivi, quindi ora puoi creare e condividere i tuoi pacchetti di adesivi con amici e familiari in chat” ha annunciato WhatsApp con un comunicato stampa.

Questa nuova funzionalità è attualmente in fase di rollout sia su iOS che su Android, assicuratevi quindi di aver effettuato tutti gli aggiornamenti dell’app di WhatsApp e controllate che gli sticker pack siano disponibili anche per voi. In caso contrario, non dovrete far altro che attendere ancora un po’.

