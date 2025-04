Tempo di aggiornamenti per WhatsApp: tutte le nuove funzioni arrivate in questi giorni

Nelle ultime settimane WhatsApp ha ricevuto un importante numero di aggiornamenti che hanno introdotto numerose funzionalità che potreste non aver notato immediatamente. Il changelog delle app ufficiali, infatti, non sempre mostra tutte le novità arrivate con le ultime versioni e per questo motivo Meta ha deciso di stilare una lista completa con tutte le funzioni approdate sull’app di messaggistica istantanea negli ultimi giorni.

WhatsApp è ancora più ricco di funzioni grazie ai nuovi aggiornamenti

Crediti: Canva

Oltre all’arrivo dell’intelligenza artificiale di Meta AI su WhatsApp, che ha sicuramente monopolizzato l’attenzione degli utenti, in queste settimane la celebre app di messaggistica istantanea ha ricevuto numerose funzionalità che rendono l’esperienza d’uso ancora più completa e piacevole. Di seguito il changelog completo diffuso direttamente dagli sviluppatori.

Indicatore “Online” nella chat di gruppo, per sapere in tempo reale chi è disponibile a conversare

Notifiche in evidenza nei gruppi, per limitare le notifiche alle sole menzioni

Creazione degli eventi nelle conversazioni individuali

Reazioni con un singolo tocco

Scansione dei documenti su iPhone

App predefinita per messaggi e chiamate su iPhone

Pinch-to-zoom per ingrandire le videochiamate

Videochiamate più fluide

Note video per i canali

Trascrizione dei messaggi vocali per i canali

Codice QR univoco per il canale

Le novità elencate sono già disponibili per tutti gli utenti e per sfruttarle subito non dovrete far altro che aggiornare l’app ufficiale di WhatsApp per iOS oppure Android all’ultima versione disponibile.

