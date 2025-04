vivo X200s ufficiale: colorato, compatto e più potente, col Dimensity 9400+

Così come OPPO ha lanciato il modello Find X8 Ultra e una variante X8s, anche la rivale cinese vivo ha optato per due smartphone. Il Camera Phone di turno è stato presentato insieme a vivo X200s, top di gamma che va a migliorare la fascia di “base” della serie: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita di questa novità (per ora annunciata solo in Cina).

vivo X200s: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova versione del flagship “base”

Design e display

In realtà la serie Xs è una trazione per il brand: solitamente vengono presentate due versioni alternative (vivo X100/X100 Pro e X100s/X100s Pro) ma quest’anno c’è spazio per il solo modello. Il nuovo vivo X200s si presenta come una variante di vivo X200, con differenze estetiche e di specifiche: quest’ultimo è dotato di un pannello con micro-curvature su quattro lati mentre la versione X200s adotta uno schermo Flato, completamente piatto.

Il display è un’unità AMOLED da 6,67″ con refrash rate a 120 Hz e una luminosità di picco di 5.000 nit. Non manca un lettore d’impronte digitali sotto allo schermo, ancora una volta ad ultrasuoni. Il telefono è certificato IP68/69, contro polvere ed acqua. Frontalmente c’è un punch hole centrale mentre la cover posteriore (disponibile in vari colori) ospita un grande modulo fotografico circolare.

Specifiche tecniche e fotocamera

Le differenze continuano all’interno della scocca: le specifiche tecniche di vivo X200s sono basate sul Dimensity 9400+ di MediaTek. Anche quest’anno il produttore ha aggiornato il suo chipset di punta con maggiori performance ed alcune aggiunte. Si tratta dello stesso SoC di OPPO Find X8s e X8s+, con cui lo smartphone vivo condivide anche lo stile.

Il resto del comparto comprende fino a 16 GB di RAM LPDDR5X, fino a 1 TB di storage UFS 4.1, 6.200 mAh di batteria (al silicio-carbonio), il supporto alla ricarica rapida ed a quella wireless. Il software è l’ultima OriginOS 5, su base Android 15.

Niente novità in vista per il comparto fotografico: vivo X200s ricalca quanto visto con il precedente X200. C’è un sensore principale IMX921 da 50 MP con OIS, un ultra-grandangolare ed un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3X. Comunque il sistema di ottiche è targato ZEISS, come nel resto della gamma.

vivo X200s – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 160,01 x 74,29 x 7,99 mm per 203/205 grammi

certificazione IP68/IP69

display Flat AMOLED BOE Q10 LTPO 8T a 10 bit da 6,67″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 120 Hz, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 5.000 nit

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC

CPU octa-core (1* Cortex-X925 @ 3,73 GHz + 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz)

GPU Immortalis-G925

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.1 non espandibile

batteria da 6.200 mAh con ricarica da 90W e wireless da 40W

fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.57-2.57-2.0) con IMX921, OIS, teleobiettivo periscopico IMX882 (zoom ottico 3X), ultra-wide JN1 e ottiche ZEISS

selfie camera da 32 MP f/2.0

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR

Android 15 con OriginOS 5

Quanto costa vivo X200s – Prezzo e uscita

Il nuovo vivo X200s è stato lanciato in Cina il 21 aprile, insieme a vivo X200 Ultra e al nuovo tablet top di gamma della compagnia. Il prezzo di partenza è di circa 500€ al cambio attuale. Al momento il debutto è avvenuto solo in patria ma è improbabile che il dispositivo vedrà la luce alle nostre latitudini. Comunque quasi sicuramente sarà acquistabile da store di terze parti nei prossimi giorni (in versione cinese).

12/256 GB – 4.199 CNY (500€)

16/256 GB – 4.399 CNY (524€)

12/512 GB – 4.699 CNY (560€)

16/512 GB – 4.999 CNY (596€)

16 GB/1TB – 5.499 CNY (655€)

vivo X200s è già disponibile presso uno store di terze parti, in versione cinese (la sola presente sul mercato).

