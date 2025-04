vivo X200s e Dimensity 9400+: non sono ancora usciti ma battono (quasi) tutti su Antutu

Nonostante il mese di aprile possa sembrare un periodo di calma (la primavera è iniziata da poco e si procedere pigramente verso l’estate), in realtà questo sarà un momento di profondo cambiamento per il mondo degli smartphone. OPPO e vivo presenteranno i rispettivi Camera Phone “Ultra” ma ci saranno anche altre novità. Tra queste vivo X200s e il Dimensity 9400+ di MediaTek, che stanno già dando soddisfazioni su Antutu (e non sono nemmeno usciti).

vivo X200s e il nuovo Dimensity 9400+ debuttano su Antutu e il punteggio non è niente male

Crediti: Antutu

Ogni anno MediaTek presenta un chipset di punta e la sua versione potenziata e anche stavolta non ci saranno eccezioni. Dopo il SoC 9400, il prossimo 11 aprile toccherà al Dimensity 9400+; tra i primi smartphone con il nuovo chipset a bordo ci sarà anche vivo X200s (la data di presentazione è fissata per il 21 aprile, insieme a X200 Ultra). Manca ancora del tempo all’uscita di entrambi, ma sono già protagonisti dei primi benchmark su Antutu: il top di gamma ha totalizzato 2.906.450 punti, un risultato superiore rispetto all’attuale classifica degli smartphone più potenti sulla piattaforma (aggiornata a marzo).

Antutu è un software che nasce per testare le performance dei dispositivi e può essere installato a bordo di qualsiasi smartphone e tablet. Le aziende lo utilizzano per testare i propri terminali anche prima dell’uscita sul mercato e questo è il primo avvistamento per vivo X200s. Comunque c’è da dire che il prossimo flagship del brand e il Dimensity 9400+ brillano ma non sono da record: Realme GT 7 Pro Racing ha superato i 3 milioni di punti prima del suo debutto ufficiale così come OnePlus 13T (un altro device in arrivo ad aprile).

Scheda tecnica presunta

dimensioni di 160,27 x 74,81 x 7,99 mm per un peso di 197 grammi

certificazione IP68/IP69

display Flat AMOLED BOE Q10 LTPO 8T a 10 bit da 6,67″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit

BOE Q10 a da (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC | chipset INEDITO

a 3 nm TSMC | CPU octa-core (1* Cortex-X925 @ 3,7 GHz + 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz) GPU Immortalis-G925

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.800 mAh/6.000 mAh con ricarica da 90W e wireless da 50W

con ricarica da e da 50W fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.57-2.57-2.0) con IMX921, OIS, teleobiettivo periscopico LYT-600 (zoom ottico 3X), ultra-wide JN1 e ottiche ZEISS

(f/1.57-2.57-2.0) con IMX921, OIS, LYT-600 (zoom ottico 3X), ultra-wide JN1 e ottiche ZEISS selfie camera da 32 MP f/2.0

f/2.0 Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 2.0, NFC, sensore IR

Android 15 con OriginOS 5

