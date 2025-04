vivo annuncia l’evento di aprile: tutte le novità in arrivo

Il 10 aprile è il momento di OPPO, con il suo nuovo top di gamma Ultra ed una sfilza di novità in arrivo. Ma questo mese è dedicato anche a vivo X200 Ultra e alle altre aggiunte alle linea di prodotti della casa cinese: ecco quando esce il super flagship e quali sono gli altri dispositivi che faranno capolino durante il mega evento di aprile.

vivo X200 Ultra ha una data di presentazione e sarà in compagnia di tante novità

Crediti: vivo

Il lancio di vivo X200 Ultra è fissato per il 21 aprile, per il momento soltanto in Cina. Anche la compagnia asiatica ha in serbo un Camera Phone nuovo di zecca, ovviamente mosso dallo Snapdragon 8 Elite. Il nuovo modello Ultra avrà dalla sua ben due ISP per il miglioramento delle performance fotografiche, mentre tra le altre caratteristiche ci sarebbero un ampio schermo da 6,8″, un lettore d’impronte ad ultrasuoni, 6.000 mAh di batteria con ricarica da 90W e il supporto alla ricarica wireless. Insomma un top di gamma con tutti i crismi, pronto a sfidare sia OPPO Find X8 Ultra che Xiaomi 15 Ultra.

vivo X200s

Crediti: vivo

Le novità continuano con vivo X200s: si tratta di una sorta di versione alternativa del modello X200 Pro Mini dato che i due modelli presentano un design identico. Cambia il display, di dimensioni maggiori per il nuovo dispositivo Xs, ma la grande aggiunta dovrebbe essere il Dimensity 9400+ di Mediatek.

vivo Pad 5 Pro e Pad SE

Crediti: vivo Crediti: vivo

Ne abbiamo parlato come Pad 4 Pro, ma ora l’azienda ha confermato il nome commerciale: in linea con la classica tetrafobia cinese (il numero 4 è considerato di cattivo auspicio) è in arrivo direttamente vivo Pad 5 Pro. Il tablet premium ha dalla sua uno schermo di grandi dimensioni (da ben 13″) ed è atteso con a bordo il chipset di punta Dimensity 9400. L’azienda ha confermato anche il debutto vivo Pad SE, con display da 12,3″.

vivo Watch 5

Crediti: vivo

A distanza di quasi un anno e mezzo dall’uscita di Watch 3 arriva l’annuncio di vivo Watch 5 (di nuovo con la tetrafobia). Ritroviamo un design con display rotondo e di certo non mancherà il sistema proprietario BlueOS; inoltre l’azienda ha confermato un’autonomia fino a 22 giorni, insieme al peso di soli 32 grammi.

