vivo X200 Ultra tra immagini e video hands-on: il Camera Phone non ha segreti

Il mese di aprile rappresenta un punto di svolta per il nuovo anno: Xiaomi 15 Ultra è arrivato a marzo, OPPO sta per presentare Find X8 Ultra e tra poco sarà annunciato anche il Camera Phone principale di vivo. Aspettando il lancio ufficiale di vivo X200 Ultra facciamo il punto della situazione su specifiche tecniche, design, prezzo e uscita, con uno sguardo sia ai leak che ai dettagli ufficiali finora.

vivo X200 Ultra: tutto quello che sappiamo finora sul nuovo Camera Phone

Design e display

Crediti: vivo

Il design di vivo X200 Ultra non cambia rispetto a quello del precedente X100 Ultra: il retro del telefono è occupato da un ampio modulo fotografico circolare, contenente un trittico di sensori e il logo ZEISS centrale. Ancora una volta si punta ad uno stile tipico del genere Camera Phone, che cerca di richiamare il look di una macchina fotografica.

Nella parte frontale c’è un display AMOLED con micro curvature su quattro lati (uno dei trend attuali in fatto di stile, i bordi Dual Edge ormai sono fuori moda) da 6,8″ con refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco elevata. Sotto il pannello trova spazio un lettore d’impronte digitali, molto probabilmente ad ultrasuoni.

Al momento conosciamo due colorazioni del top di gamma: c’è una variante rossa con una finitura opaca ed una versione bianca/argento con una trama a creste verticali. Quest’ultima dovrebbe essere realizzata in collaborazione con Rimowa, brand specializzato in accessori di lusso (borse e valigie).

Lo smartphone non può che avere un corpo impermeabile, con certificazioni IP68 e IP69; tra le novità estetiche e funzionali troviamo un pulsante per la Fotocamera (similmente a vivo X200 Pro).

Specifiche tecniche

Mentre i fratelli minori vivo X200, X200 Pro e X200 Pro Mini sono dotati del Dimensity 9400 di MediaTek, le specifiche tecniche del modello superiore vanno in direzione di Qualcomm. vivo X200 Ultra sarà il primo telefono della gamma equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite: si tratta di un chipset che ormai conosciamo bene, utilizzato da numerosi flagship e dotato per la prima volta dei core proprietari Oryon. Tanta potenza, ampio spazio all’intelligenza artificiale e una GPU con il supporto a ray tracing e non solo.

Per la batteria si vocifera di un’unità da 6.000 mAh (come X200 Pro) con la ricarica rapida cablata da 90W e quella wireless da 50W. Non dovrebbe mancare una versione con la comunicazione satellitare (per inviare messaggi anche quando non c’è campo) mentre lato software è scontata la presenza di Android 15, tramite OriginOS 5.

Fotocamera

Crediti: vivo

Trattandosi di un Camera Phone, il comparto fotografico di vivo X200 Ultra mira alle stelle: ritorna la collaborazione con ZEISS per le ottiche ma la vera novità è il doppio ISP. Il top di gamma è dotato sia del solito vivo V3+, ossia l’ISP proprietario di ultima generazione, che di un secondo chip d’imaging vivo VS1. L’ISP, o Image Signal Processor, è un processore d’immagine che elabora ed analizza gli scatti, migliorandone la qualità finale. In genere il chip è integrato all’interno del SoC, ma nel caso dei modelli premium molti brand stanno optando per soluzioni proprietarie (per avere il controllo completo dal punto di vista fotografico). In merito a X200 Ultra e alle sue performance, il doppio ISP permette di intervenire in due momenti precisi:

il pre-ISP vivo VS1 si occupa delle prime fasi dell’elaborazione, migliorando esposizione , messa a fuoco e stacking ;

, e ; i dati passano poi all’ISP vivo V3+, il quale si svolge le attività più complesse dal punto di vista computazionale (per esempio la riduzione del rumore e lo sharpening).

Tornando al comparto, secondo le indiscrezioni avremo un sensore principale Sony LYT-818 da 50 MP con OIS, accompagnato da un ultra-grandangolare da 50 MP (LYT-818) e da un teleobiettivo periscopico Samsung HP9 da 200 MP. In soldoni sarebbe lo stesso pacchetto visto a bordo di vivo X200 Pro.

vivo X200 Ultra – Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – /

certificazione IP68/IP69

display Micro Quad Curve AMOLED 8T da 6,8″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz, tecnologia LTPO, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

RAM LPDDR5X

storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 6.000 mAh con ricarica da 90W e wireless da 50W

fotocamera da 50 + 50 + 200 MP con LYT-818, OIS, ultra-grandangolare LYT-818 e teleobiettivo periscopico Samsung HP9 | ottiche ZEISS e doppio ISP (vivo V3+ e VS1)

selfie camera Samsung JN1 da 50 MP (f/2.0)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare (opzionale)

Android 15 con OriginOS 5

Quanto costa vivo X200 Ultra – Prezzo e uscita

La data di presentazione di vivo X200 Ultra è fissata per il 21 aprile in Cina (insieme a X200s, Pad 5 Pro, Pad SE e Watch 5): mancano ancora indiscrezioni e conferme sul prezzo, quindi restiamo in attesa di novità. Per quanto riguarda il debutto Global, il precedente vivo X100 Ultra è rimasto un’esclusiva cinese e non è arrivato in Italia; molto probabilmente toccherà la stessa sorte anche al nuovo modello Ultra (ma di certo potrà essere acquistato da store di terze parti in versione asiatica).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le