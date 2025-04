vivo X200 Ultra diventerà una vera fotocamera con questo kit

Proprio come avvenuto con il predecessore, Xiaomi 15 Ultra è accompagnato da un utile kit fotografico (acquistabile a parte). Questo trasforma il telefono in una vera e propria macchina fotografica con tanto di impugnatura ergonomica, levetta per lo zoom e un pulsante di scatto. Anche vivo X200 Ultra arriverà con un set simile, ma avrà una marcia in più rispetto a quello del Camera Phone rivale.

vivo X200 Ultra avrà un kit fotografico migliore di quello di Xiaomi 15 Ultra

Crediti: vivo

Il kit fotografico dedicato al flagship vivo offre caratteristiche simili: c’è una batteria dedicata (da 2.300 mAh), il pulsante fisico per lo scatto, lo zoom e l’impugnatura. Tuttavia è presente un’aggiunta: un super teleobiettivo rimovibile, realizzato in collaborazione con ZEISS e che va a potenziare il sensore periscopico da 200 MP del telefono. Il nuovo tele ha un’apertura f/2.3, una lunghezza focale da 200 mm ed è in grado di offrire uno zoom ottico 8,7X; è dotato di 13 lenti Kepler in vetro ad alta trasmittanza.

Crediti: vivo

Quindi è possibile sfruttare il kit per utilizzare lo smartphone come una “macchina fotografica” mentre il teleobiettivo aggiunto migliorare ulteriormente l’esperienza. La presentazione del nuovo flagship è fissata per il 21 aprile: se volete saperne di più date un’occhiata al nostro approfondimento su vivo X200 Ultra, con tutti i leak e le conferme finora.