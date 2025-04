vivo X200 Pro e iQOO 13 ricevono Android 16 in versione beta

Mancano ancora alcuni mesi all’uscita di Android 16 stabile, ma finalmente si sono aggiunti molti più smartphone alla lista dei dispositivi su cui è possibile provate la beta. Dopo Xiaomi, OnePlus, Honor, OPPO e Realme ora tocca anche a vivo X200 Pro e iQOO 13.

vivo X200 Pro e iQOO 13 con Android 16 Beta 2: la nuova versione dell’OS arriva sui flagship vivo

Come per gli altri modelli interessati vivo X200 Pro e iQOO 13 ricevono l’aggiornamento ad Android 16 Beta 2: entrambi i top di gamma fanno parte del programma Developer Preview ma purtroppo la release è disponibile solo per alcuni paesi asiatici. Anche se il software in questione è in versione Global, l’aggiornamento beta non ha ancora fatto capolino in Europa.

Probabilmente l’update arriverà in un secondo momento alle nostre latitudini, solo per vivo X200 Pro (iQOO non è presente in Italia). Comunque poco male dato che si tratta ancora di un software sperimentale e la stessa casa cinese ha segnalato alcuni problemi come malfunzionamenti con le impronte digitali e il riconoscimento facciale, crash casuali in alcune impostazioni e meni, riavvii inaspettati e problemi di compatibilità con certe applicazioni di terze parti.

Oltre agli smartphone della serie Pixel, Android 16 Beta è disponibile anche per Honor Magic 7 Pro, Realme GT 7 Pro, Xiaomi 15 e 14T Pro, OnePlus 13 ed altri modelli. Per quanto riguarda l’uscita della versione stabile, il rilascio sarebbe previsto per giugno 2025.