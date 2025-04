vivo Watch 5 ufficiale con BlueOS 2.0 e fino a 22 giorni di autonomia

È passato quasi un anno e mezzo dall’uscita dell’ultimo smartwatch ed ora è tempo di una nuova aggiunta alla serie. vivo Watch 5 è l’ultimo sportwatch del brand cinese, bello elegante e dotato del software proprietario BlueOS: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita, e speriamo che vivo si decida a lanciare la sua serie di indossabili anche alle nostre latitudini.

vivo Watch 5: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: vivo

Il nuovo smartwatch ha saltato una generazione, passando da vivo Watch 3 a vivo Watch 5: i più esperti conosceranno bene la tetrafobia cinese, che vede di cattivo auspicio il numero 4. Certe aziende, specialmente quando si tratta di novità lanciata in patria, preferiscono non rischiare ma si tratta di una situazione variabile.

Passando al design, l’indossabile ricalca lo stile della generazione precedente: c’è un ampio schermo rotondo con un vetro protettivo curvo, un pannello AMOLED da 1,4″ con refresh rate standard e fino a 1.500 nit di luminosità di picco.

Crediti: vivo

Leggero e compatto, Watch 5 pesa solo 32 grammi senza cinturino ed è disponibile nelle versioni Night Black e Moonligh White. La prima è in lega di alluminio mentre la seconda variante presenta una cassa in acciaio inossidabile. È possibile scegliere tra cinturini in pelle oppure in silicone, in base alle esigenze.

Anche in questo caso la chicca è il software: l’orologio è dotato di BlueOS (versione 2.0), ossia il sistema operativo proprietario di vivo, fluido e scattante, pensato per la massima integrazione con le tecnologie del brand. Rispetto al precedente modello migliora l’autonomia, che passa da 16 giorni a 22 giorni.

Crediti: vivo

Il nuovo vivo Watch 5 è stato presentato insieme a vivo X200 Ultra, X200s, Pad 5 Pro e Pad SE; il wearable ha debuttato in Cina e non è dato di sapere se arriverà a livello globale. Il prezzo è di circa 95€ al cambio attuale (799 CNY) per la versione con cinturino in silicone mentre per la variante in pelle si sale a circa 119€, ossia 999 CNY.

vivo Watch 5 – Scheda tecnica