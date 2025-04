vivo Pad 5 Pro e vivo Pad SE ufficiali: top di gamma ed entry level per la nuova linea di tablet

Con il mega evento di aprile la compagnia cinese non ha presentato solo smartphone, ma anche una nuova linea di tablet. vivo Pad 5 Pro è il modello di punta mentre vivo Pad SE è pensato per i più giovani e per chi cerca una soluzione economica: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita.

vivo Pad 5 Pro e vivo Pad SE: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Con vivo Pad 5 Pro la compagnia ha saltato una generazione a causa della tetrafobia insita nella cultura cinese (in numero 4 viene considerato di cattivo auspicio). Tuttavia questo non è avvenuto con il rivale OPPO Pad 4 Pro, quindi si tratta di un tratto variabile mentre in passato era sicuramente più accentuato. Il modello OPPO fa affidamento sullo Snpadragon 8 Elite mentre il tablet top di vivo è equipaggiato con il Dimensity 9400 di MediaTek.

Ci sono un ampio schermo da 13″ di diagonale (con frequenza di aggiornamento di 144 Hz), Android 15 ed una batteria da circa 12.000 mAh con ricarica rapida da 66W.

vivo Pad SE è il nuovo tablet entry level del brand: in questo caso il SoC è lo Snapdragon 4 Gen 2 mentre la batteria scende a 8.500 mAh. Il display è un’unità da 12,5″ con refresh rate a 90 Hz. Il dispositivo è presente anche nella versione Soft Light Edition, ossia una variante dotata di uno schermo con tecnologia anti-riflesso avanzata. Il pannello riduce i riflessi fino al 97%, evitando l’affaticamento degli occhi (anche grazie alla bassa emissione di luci blu.

I nuovi tablet sono stati lanciati il 21 aprile insieme ai top di gamma vivo X200 Ultra e vivo X200s, al prezzo di partenza di circa 119€ al cambio attuale. Sia vivo Pad 5 Pro che Pad SE sono disponibili in varie configurazioni (le trovate di seguito); il debutto è avvenuto in Cina e al momento non sappiamo se e quando arriveranno alle nostre latitudini.

vivo Pad SE – Prezzo

Blue e Dark Gray 6/128 GB – 999 CNY (119€) 8/128 GB – 1.299 CNY (154€) 8/256 GB – 1.599 CNY (190€)

Soft Light Edition 6/128 GB – 1.199 CNY (142€) 8/128 GB – 1.499 CNY (178€) 8/256 GB – 1.799 CNY (214€)



vivo Pad 5 Pro – Prezzo

8/128 GB, UFS 3.1 – 2.999 CNY (357€)

8/256 GB, UBS 4.1 – 3.099 CNY (369€)

12/256 GB, UFS 4.1 – 3.399 CNY (405€)

12/512 GB, UFS 4.1 – 3.699 CNY (441€)

16/512 GB, UFS 4.1- 3.899 CNY (464€)

vivo Pad 5 Pro – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 289,56 × 198,32 × 5,96/6,07 mm per 578/635 grammi

display LCD a 10 bit da 13″ 3.1K (3.096 x 2.064 pixel) con refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco a 480 Hz e luminosità di picco di 1.200 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo (con struttura in rame e grafite)

SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,63 GHz – Cortex-X925 3 x 3,3 GHz – Cortex-X4 4 x 2,4 GHz – Cortex-A720

GPU Immortalis-G925 MC12

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

128/256/512 GB di storage UFS 3.1/4.1 non espandibile

batteria da 12.050 mAh con ricarica rapida da 66W

fotocamera da 13 MP

selfie camera da 8 MP

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 8 Speaker stereo con audio surround 3D, USB-C 3.2 Gen 1

Android 15 con OriginOS 5

vivo Pad SE – Scheda tecnica