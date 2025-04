Il prezzo degli smartphone aumenterà, per colpa di Snapdragon 8 Elite 3 e Dimensity 9600

Col tempo il prezzo degli smartphone, in particolare dei top di gamma, è aumentato vertiginosamente. Le offerte lancio e le promo esistono da sempre, ma ormai mettere le mani su un flagship a prezzo di listino è diventato quasi proibitivo. E le cose potrebbero peggiorare ulteriormente a causa dello Snapdragon 8 Elite 3 e del Dimensity 9600.

Si guarda già a Snapdragon 8 Elite 3 e al Dimensity 9600: i futuri SoC faranno alzare il prezzo degli smartphone

Crediti: Canva

Il pronostico sull’aumento dei prezzi degli smartphone top arriva da Digital Chat Station, insider cinese che conosciamo bene. Secondo il leaker il prossimo anno sarà un momento di svolta per i nuovi chipset: Apple, Qualcomm e MediaTek passeranno al processo a 2 nm di TSMC per i SoC di ultima generazione e questo porterà sia vantaggi che svantaggi.

I presunti Apple A20, Snapdragon 8 Elite 3 e Dimensity 9600 arriveranno nella seconda metà del 2026, quindi siamo ancora “lontani”. Grazie al nuovo processo a 2 nm ci saranno miglioramenti sia in termini di prestazioni che di efficienza energetica ma l’altro lato della medaglia non piacerà a tutti.

Il prossimi smartphone di punta potrebbero subito un aumento di prezzo significativo anche se per il momento è difficile anticiparne l’entità. Comunque è bene tenere a mente che si tratta di indiscrezioni e anche avanti nel tempo. Teniamo le dita incrociate e speriamo che i brand troviamo un modo per ammortizzare i costi e non andare ad impattare sull’utente finale.