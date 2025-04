Xiaomi 16 arriverà prima del solito, grazie allo Snapdragon 8 Elite 2

La prima metà dell’anno non è ancora terminata ma con l’uscita dei principali top di gamma si guarda già avanti. Entro fine 2025 arriverà lo Snapdragon 8 Elite 2, il nuovo chipset di punta di Qualcomm, e insieme ad esso anche Xiaomi 16. Il lancio dovrebbe avvenire in anticipo rispetto al solito e vale per entrambe le novità.

Snapdragon 8 Elite 2: il periodo d’uscita leak svela quando arriverà Xiaomi 16 (e non solo)

Crediti: Qualcomm

Questa non è la prima volta che Qualcomm anticipa i tempi: inizialmente il suo Summit di fine anno era programmato per novembre ma da alcuni anni si è anticipato ad ottobre. Xiaomi spesso è stato il primo brand a lanciare un flagship con lo Snapdragon di punta e anche stavolta non dovrebbe fare eccezione.

Il nuovo Snapdragon 8 Elite 2 (o Elite Gen 2, il nome è ancora incerto) dovrebbe vedere la luce a settembre 2025, parecchio prima del solito. L’attuale Snapdragon 8 Elite è stato annunciato il 22 ottobre 2024 mentre Xiaomi 15 e 15 Pro hanno fatto capolino in Cina il 29 ottobre, seguiti da OnePlus 13 (il 31 ottobre).

Per quanto riguarda il primo top di gamma con l’ultimo SoC, dovrebbe essere ancora una volta Xiaomi 16 (insieme al fratello maggiore 16 Pro). In questo caso il lancio sarebbe fissato nel corso di ottobre 2025 in Cina, ma è probabile che non si arriverà alla fine del mese come gli attuali flagship.

In merito all’uscita Global non è dato di sapere se il lancio avverrà prima del solito oppure se dovremo pazientare fino al MWC 2026 (dal 2 al 5 marzo).

Snapdragon 8 Elite 2 vs Dimensity 9500: ecco le possibili differenze | Leak

Oltre allo Snapdragon 8 Elite 2 è atteso anche il debutto del Dimensity 9500, rivale di fascia top realizzato da MediaTek. Il SoC dovrebbe arrivare ad ottobre, come al solito: resta da vedere se anche la casa taiwanese deciderà di optare per una presentazione anticipata.