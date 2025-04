Fan di Severance? Presto potrete completare Cold Harbor con questa tastiera in stile Lumon

Con la seconda stagione appena conclusa, una delle serie tv più popolari del momento è Severance (Scissione) che ha riscosso un enorme successo tra pubblico e critica con l’arrivo su Apple TV+. Quando uno show televisivo guadagna così tanta popolarità è inevitabile l’arrivo di merchandise di ogni genere, ma qualcuno ha deciso di realizzare l’oggetto forse più iconico dell’intera serie: la tastiera del terminale Lumon.

Atomic sta per lanciare MDR Dasher Keyboard: una tastiera ispirata al terminale della Lumon

Crediti: Atomic

Atomic Keyboard ha presentato in questi giorni la MDR Dasher Keyboard, una tastiera ispirata in tutto e per tutto al celebre terminale della Lumon con cui i protagonisti di Severance (Scissione) sono chiamati a terminare i propri file per portare avanti i progetti segreti dell’azienda. Si tratta di una tastiera completamente funzionante, in formato 73%, a cui però mancheranno alcuni tasti (come il tasto ESC) per mantenere la fedeltà all’opera originale.

La tastiera sarà dotata, inoltre, di una sezione con track-ball per ricreare la medesima esperienza della serie tv, con i colori che riprenderanno fedelmente quelli del terminale, però senza riprodurre loghi (che sono evidentemente prodotti da copyright). La tastiera potrà essere collegata tramite USB-C e sarà compatibile con Windows, macOS e Linux.

Prezzo e data di lancio, al momento sono sconosciute: il costo dopo il periodo di lancio sarà di 399$, ma al momento non si conosce ancora lo sconto previsto per chi deciderà di pre-ordinare MDR Dasher Keyboard. Se siete interessati al prodotto, però, potete registrarvi al sito ufficiale di Atomic per ricevere quanto prima e dettagli per la commercializzazione.

